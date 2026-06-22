© Foto: Seung-il Ryu - NurPhotoGetrieben vom KI-Hype entthront SK Hynix den langjährigen Spitzenreiter Samsung und erobert erstmals die Spitze der südkoreanischen Börse.SK Hynix hat Samsung Electronics als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen des Landes abgelöst. Die Aktie von SK Hynix legte am Montag um 5,7 Prozent zu und hob die Marktkapitalisierung auf 2.082,5 Billionen Won (rund 1,35 Billionen US-Dollar). Damit zog das Unternehmen knapp an Samsung Electronics vorbei, dessen Börsenwert bei 2.081,3 Billionen Won lag. Samsung hatte zuvor die Spitzenposition unter den südkoreanischen Konzernen seit dem Jahr 2000 ununterbrochen gehalten. KI-Boom sorgt für explodierende Chipnachfrage Der Aufstieg von SK Hynix ist eng …
Enthaltene Werte: KR7005930XXX,US78392B1070Den vollständigen Artikel lesen
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