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Die neue Woche startet mit einem klaren Signal vom Ölmarkt. Brent fällt unter 80 Dollar je Barrel. Teherans permanente Drohungen wie zuletzt am Wochenende werden registriert, aber nicht als Basisszenario gehandelt, was richtig ist. Iran verliert für die tägliche Preisbildung an den Märkten weiter an Gewicht.Die jüngsten Signale aus der Schweiz bestätigen das. Irans Außenminister Abbas Araghchi meldete nach den Gesprächen mit den USA "major progress". Unter Vermittlung Katars und Pakistans soll ein Mechanismus zur Deeskalation im Libanon entstehen. Gleichzeitig wurden mögliche Erleichterungen für iranische Öl- und Petrochemieexporte, die Freigabe eingefrorener Gelder und ein Wiederaufbauprogramm genannt.Damit wird Inflationsdruck von den Märkten genommen, was die Renditen am langen Ende in den letzten drei Wochen trotz falkenartiger Äußerungen der Notenbanken gedrückt hat. Gleichzeitig bleibt die Gewinndynamik der Unternehmen robust, wobei die US-Unternehmen hier die mit Abstand höchste Dynamik präsentieren. Damit ist die Ausgangslage für die Aktienmärkte weiter positiv.Die asiatischen Märkte präsentieren sich folglich heute robust. Technologieaktien führten die Gewinne dabei weiter an:LG-Aktien in Südkorea stiegen kräftig. Es geht um Kooperationen mit Nvidia in den Bereichen Physical AI, Robotik, KI-Infrastruktur.Auch der DAX startet in der Frühbörse freundlich um 25.050 Punkten.Ihr Volker SchulzRedaktionsleiter