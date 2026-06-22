Die völlig neue, kompakte Binder-Jetting-Plattform liefert die Qualität und Wiederholgenauigkeit der Premium-S-Max-Baureihe von ExOne zum niedrigsten Preis, den das Unternehmen je für industriellen Sand-3D-Druck angeboten hat.

ExOne, der weltweit führende Anbieter im Binder-Jetting-3D-Druck von Sand und Keramik, hat heute die S-Print Pro vorgestellt einen kompakten industriellen Sand-3D-Drucker, der produktionsreifes Binder Jetting für kleine und mittelgroße Gießereien, Modellbauer und Druckdienstleister verfügbar macht.

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ExOne hat heute die S-Print Pro vorgestellt einen kompakten industriellen Sand-3D-Drucker, der produktionsreifes Binder Jetting für kleine und mittelgroße Gießereien, Modellbauer und Druckdienstleister verfügbar macht.

Ausgelegt für den Betrieb auf unter 12 m² Stellfläche, verbindet sie die Genauigkeit und Wiederholbarkeit der bewährten S-Max-Plattform von ExOne mit niedrigen Investitions- und Betriebskosten, die kleinere Betriebe für den Einstieg in die additive Fertigung benötigen.

Die S-Print Pro wurde für kleinere Gießereien und Modellbauer entwickelt, die sich vor allem über Kosten und Flexibilität differenzieren. Ihr Geschäft konzentriert sich auf Kleinserienguss und Auftragsfertigung, Ersatzteilproduktion, kundenspezifische Bauteile sowie Speziallegierungen oder regionale Lieferketten häufig bei begrenzter Automatisierung und Digitalisierung.

Die S-Print Pro liefert die bewährte Teilequalität und Wiederholgenauigkeit der S-Max Pro von ExOne des weltweit am häufigsten installierten Sand-3D-Druckers in einer erschwinglichen, einfach zu bedienenden Plattform mit geringerem Platzbedarf.

"Die S-Print Pro ist genau das Produkt, nach dem Gießereien uns gefragt haben: hochwertiger industrieller Sanddruck in einem System, das in Anschaffung, Installation und Betrieb erschwinglich ist. Seit dem Zusammenschluss von ExOne und voxeljet arbeiten unsere Teams gezielt daran, das beste Engineering, Anwendungs-Know-how und Kundenanforderungen zu vereinen, um diese reale Produktionsherausforderung zu lösen. Dieser Marktstart spiegelt genau diese Arbeit wider und unser Engagement, industrielles Binder Jetting für Gießereien weltweit zugänglicher zu machen."

Eric Bader, CEO, ExOne Global Holdings

Die S-Print Pro bietet mehrere Features für mehr Produktivität und Bedienkomfort, darunter die neue CoreBoost-Druckkopfgeneration, verfügbar bei 400 dpi Auflösung, einschließlich der neuen Option der StepX-In-situ-Oberflächenglättung, die den Treppenstufeneffekt während des Drucks reduziert. Vom Anwender austauschbare Druckkopfmodule halten die Wartung einfach, und eine servicefreundliche Konstruktion, die unkomplizierte Wartung des Beschichters sowie ein Zwei-Kanister-Wechselsystem reduzieren Stillstandzeiten auf ein Minimum. Eine exklusiv entwickelte Funktion ermöglicht den Einsatz desselben Druckkopfs in verschiedenen Modulkonfigurationen und bietet so die Flexibilität, entweder die Druckleistung zu maximieren oder die Betriebskosten zu senken. Die Bedienung bleibt dank der bewährten Benutzeroberfläche der S-Max-Familie intuitiv.

"Der Großteil der Gießereien weltweit sind kleine Betriebe, oft mit weniger als 100 Mitarbeitenden. Sie sind das Rückgrat der Fertigungsindustrie, doch industrielles Binder Jetting war bislang nur selten auf ihre Größe oder ihr Budget zugeschnitten. Mit der neuen S-Print Pro wollen wir genau diese Lücke schließen."

Aldo Randazzo, Director Application Management ODP Administration, ExOne

Gebaut für Produktivität im Gießereibetrieb

Trotz ihrer kompakten Größe ist die S-Print Pro auf Produktivität im Einschichtbetrieb ausgelegt mit einem nutzbaren Bauraum, der zu kleinen und mittleren Stückzahlen passt. Sie verarbeitet Furanbinder mit Quarzsand, optional auch mit CeraBeads oder Siliziumkarbid, und lässt sich in bestehende Arbeitsabläufe integrieren.

Merkmale der S-Print Pro

Bauraum: 1.200 750 500 mm (L B H)

Schichtdicke: 0,10-1,00 mm (Standard 0,28 mm)

Baugeschwindigkeit: eine komplette Job-Box in weniger als einer Schicht

Stellfläche: unter 12 m²

Druckkopf: CoreBoost-Generation, erhältlich in zwei Konfigurationen bei 400 dpi

Werkstoffe: Furanbinder mit Quarzsand; optional CeraBeads oder Siliziumkarbid

Abmessungen Gewicht: 5.250 2.255 3.100 mm 4.000 kg

Individuelle Analysen zum ROI und zu den Gesamtbetriebskosten sind über die Vertreter von ExOne erhältlich

Die Auslieferung der S-Print Pro beginnt in der zweiten Jahreshälfte 2026, zunächst mit ausgewählten Beta-Partnern und den ersten reservierten Fertigungskapazitäten.

Gießereien, die sich frühzeitig eine Maschine sichern möchten, sollten jetzt ihren Slot reservieren sprechen Sie ExOne (sales@exone.com) oder Ihren lokalen ExOne-Ansprechpartner für eine Demo, eine Reservierung und eine individuelle Wirtschaftlichkeitsberechnung (Total Cost of Ownership) an.

S-Max ist eine eingetragene Marke von ExOne. S-Print Pro, CoreBoost und StepX sind Marken von ExOne.

Über ExOne

ExOne ist ein Pionier im Binder-Jet-Additive-Manufacturing und globaler Anbieter industrieller Lösungen für werkzeuglose Fertigung und digitales Gießen. Das Unternehmen bietet industrielle Binder-Jet-Systeme, Anwendungs-Know-how sowie On-Demand-Produktionsservices, die es Herstellern ermöglichen, komplexe Formen, Kerne und funktionale Komponenten direkt aus digitalen Designs zu produzieren. Durch die Kombination von additiver Serienfertigung mit datenbasierten Produktionsworkflows hilft ExOne Herstellern, die Abhängigkeit von traditioneller Werkzeugfertigung zu reduzieren, Entwicklungszyklen zu beschleunigen und flexiblere, verteilte Produktionsstrukturen aufzubauen. Die Technologien verarbeiten Materialien wie Sand, Keramik, Polymere und technische Pulver und unterstützen Anwendungen in Branchen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau und Energie.

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