DAX Prognose für Montag, 22.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der deutsche Leitindex startet am heutigen Montagmorgen stabil in die neue Handelswoche und versucht, die volatile Performance vom vergangenen Freitag hinter sich zu lassen. Der Index ging am Morgen bei 25.049 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Markt im Rahmen der ersten Analysen 72 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung des Freitags und 27 Punkte über dem jüngsten Wochenschluss. Für Anleger, die das Geschehen rund um den DAX Aktuell genau im Auge behalten, liefert die aktuelle technische Konstellation ein eher neutrales Bild.

Zwar konnten die Bullen den Index am Freitag zeitweise bis knapp über die Marke von 25.200 Punkten schieben, ein nachhaltiges Etablieren über diesem Niveau misslang jedoch. Zum Xetra-Schluss stand ein ausgeglichenes Verhältnis von 20 Gewinnern und 20 Verlierern zu Buche, angeführt von Rheinmetall (+2,57 - während Volkswagen VZ (-4,66 - das Tabellenende markierte. Die kurzfristige DAX Prognose ist nun stark davon abhängig, wie sich der Kurs an den eng beieinanderliegenden Durchschnittslinien verhält.

DAX Prognose: Wichtige Marken im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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