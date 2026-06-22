DJ EUREX/Bund-Future zieht im frühen Verlauf an

DOW JONES--Zum Start in die Woche notiert der Bund-Future stabil im Plus. Nahe der Renditemarke von 3 Prozent sei bei zehnjährigen Bundesanleihen jüngst eine steigende Nachfrage von Investorenseite zu erkennen, heißt es aus dem Handel.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 18 Ticks auf 126,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,29 Prozent und das Tagestief bei 126,01 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.937 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 10 Ticks auf 114,85 Prozent.

Die Marktstrategen der Helaba verweisen darauf, dass sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Konflikts geeinigt hätten, die Schifffahrt in der Straße von Hormus wieder anlaufen solle und der Iran wieder Öl verkaufen sollen dürfe. Entsprechend seien die Energiepreise deutlich gefallen und mit ihnen die Inflations- und Zinserhöhungssorgen.

DJG/thl/gos

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June 22, 2026 02:42 ET (06:42 GMT)

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