Kersch (ots) -Am 8. Juni 2026 begrüßte die WI Energy GmbH die 4. Klassen der Enterbach Grundschule Schöndorf auf dem Gelände ihrer Freiflächen-Photovoltaikanlage in Kersch. Bereits zum dritten Mal in Folge ermöglichte das Unternehmen den Schülerinnen und Schülern einen praxisnahen Einblick in die Welt der erneuerbaren Energien. Auf die Kinder wartete ein abwechslungsreicher Vormittag mit spannenden Einblicken in die Stromerzeugung aus Sonnenenergie, einer interaktiven Schnitzeljagd und praktischen Übungen rund um die Photovoltaik.Sara Orth, Senior Marketing & Event Manager der WI Energy GmbH und Organisatorin der Veranstaltung: "Die Energiewende betrifft vor allem die Generationen, die heute noch zur Schule gehen. Deshalb ist es uns wichtig, Kindern frühzeitig zu vermitteln, wie erneuerbare Energien funktionieren und welchen Beitrag sie für unsere Zukunft leisten. Wenn Wissen nicht nur erklärt, sondern direkt erlebt werden kann, bleibt es nachhaltig in Erinnerung."Die WI Energy GmbH wurde vor zehn Jahren von Michael Reichert und Ingo Berens gegründet. Aus einem regionalen Projektentwickler hat sich das Unternehmen zu einem bundesweit tätigen Full-Service-Anbieter für Photovoltaikprojekte entwickelt. Mit einem starken Fokus auf Digitalisierung, technologische Weiterentwicklung und nachhaltige Innovationen begleitet die Unternehmensgruppe Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Solarenergie.Nach einer Begrüßung und den wichtigsten Sicherheitshinweisen auf dem Anlagengelände führte David Schmitt, Manager Technical Operations der WI Energy GmbH, die Schülerinnen und Schüler in die Grundlagen der erneuerbaren Energien ein. Dabei erfuhren die Kinder, wie Strom in einem Solarpark erzeugt wird, welche Aufgaben die einzelnen Komponenten einer Photovoltaikanlage übernehmen und wie die gewonnene Energie schließlich in die Haushalte gelangt. Direkt vor Ort konnten die technischen Bestandteile der Anlage betrachtet und ihre Funktionen anschaulich erklärt werden.Im Anschluss wurden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe begab sich gemeinsam mit Sara Orth und Werkstudentin Lisa-Marie Hoffmann auf eine Schnitzeljagd über einen Teilabschnitt des Anlagengeländes. An insgesamt elf Stationen galt es, Rätsel rund um die zuvor vermittelten Inhalte zu lösen und die Antworten in ein Kreuzworträtsel einzutragen. Besonders für Begeisterung sorgte eine Aufgabe, bei der zunächst ein Zahlenschloss geknackt werden musste, um an den nächsten Hinweis zu gelangen. Mit großem Ehrgeiz versuchten die Kinder, alle Fragen ohne zusätzliche Hilfestellungen zu lösen.Parallel dazu nahm die zweite Gruppe an einem praktischen Workshop mit David Schmitt und Technical Manager Timon Wagner teil. Dort bauten die Schülerinnen und Schüler eine kleine Photovoltaikanlage aus Solarmodulen und Wechselrichter auf. Dabei lernten sie die einzelnen Komponenten kennen, führten erste Montageschritte selbstständig durch und konnten beobachten, wie aus Sonnenlicht Strom entsteht. Ergänzend erhielten sie Einblicke in die Verbindungstechnik moderner PV-Anlagen.Nach dem Wechsel der Gruppen konnten alle Kinder beide Stationen erleben. Zum Abschluss des Tages fand die Siegerehrung statt. Mit einem Vorsprung von nur einem Punkt sicherte sich eine Gruppe den "WI PV Champion Pokal 2026". Über Süßigkeiten als Belohnung durften sich jedoch alle Teilnehmer freuen."Die Schülerinnen und Schüler waren den gesamten Vormittag über mit großer Neugier und viel Begeisterung dabei. Besonders die praktischen Elemente haben gezeigt, wie schnell technische Zusammenhänge verstanden werden, wenn man sie selbst ausprobieren kann. Genau deshalb setzen wir auf Formate, die Lernen und Erleben miteinander verbinden", resümiert David Schmitt.Auch die begleitenden Lehrkräfte zeigten sich von der Veranstaltung überzeugt. Rektorin Daniela Wagner zieht ein positives Fazit: "Für die Kinder war dieser Tag eine wertvolle Erfahrung. Die Kombination aus Wissensvermittlung, Teamarbeit und praktischen Aufgaben hat die Schülerinnen und Schüler begeistert und ihnen einen spannenden Einblick in die Welt der erneuerbaren Energien ermöglicht. Wir freuen uns auf die Kooperation in den kommenden Jahren."Mit der mittlerweile dritten Anlagenführung für die Enterbach Grundschule Schöndorf unterstreicht die WI Energy GmbH ihr Engagement für Umweltbildung und die Förderung eines frühen Bewusstseins für nachhaltige Energieversorgung. Ziel der Veranstaltung ist es, Kindern die Bedeutung erneuerbarer Energien auf verständliche und erlebbare Weise näherzubringen und sie für die Herausforderungen und Chancen der Energiewende zu sensibilisieren.Weitere Informationen finden Sie unter: https://wi-energy.de/Pressekontakt:WI Energy GmbHDr. René Rüth | Head of Corporate Communications & SustainabilityAuf dem Petrisberg 4 | 54296 TrierE-Mail: rene.rueth@wi-energy.dewww.wi-energy.deOriginal-Content von: WI Energy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136832/6298878