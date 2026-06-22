Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 22.06.26 - Aktuelle Einschätzung

Der US-Technologieindex schüttelt die Lethargie der vergangenen Tage ab und positioniert sich am Montagmorgen in einer vielversprechenden Ausgangslage. Am Freitagmorgen noch bei 30.232 Punkten gestartet, verbrachte der Index den Tag primär in einer engen Seitwärtsspanne und verabschiedete sich knapp unter der Marke von 30.400 Punkten ins Wochenende. Zum Start in die neue Handelswoche zeigt der Nasdaq 100 jedoch deutliche Stärke und notiert am Morgen bei 30.404 Punkten - das entspricht einem satten Plus von 172 Punkten gegenüber dem Niveau des Freitagmorgens. Damit rückt das aktuelle Allzeithoch wieder in greifbare Nähe, sofern die Käufer das vorbörsliche Momentum mit in den regulären Kassa-Handel transportieren können. Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose liefert dafür ein konstruktives charttechnisches Fundament.

Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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