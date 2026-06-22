© Foto: Dall-EDiplomatische Fortschritte zwischen den USA und Iran drücken den Ölpreis und nähren die Hoffnung auf eine dauerhafte Entspannung im Nahen Osten.Die Ölpreise haben zum Wochenauftakt nachgegeben, nachdem die USA und Iran bei hochrangigen Verhandlungen in der Schweiz Fortschritte erzielt haben. Vermittlerstaaten Katar und Pakistan teilten am Montag mit, dass beide Seiten einen 60-Tage-Fahrplan vereinbart hätten, der zu einem endgültigen Abkommen führen soll. Die Ölpreise notierten infolgedessen auf dem tiefsten Stand seit Kriegsbeginn. Brent-Rohöl notierte zuletzt 2,1 Prozent niedriger bei 78,88 US-Dollar je Barrel. Die US-Sorte WTI reduzierte sich um 0,9 Prozent auf 75,14 US-Dollar je Barrel. …
Enthaltene Werte: XC0009677XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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