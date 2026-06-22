Bildungsimmobilien rücken zunehmend in den Fokus von Investoren. Welche Bedeutung privatem Kapital beim Ausbau von Bildungseinrichtungen haben kann und warum Bildungsimmobilien als eigenständige Asset-Klasse an relevanter werden, war Thema einer Expertenrunde. Deutschlands Bildungsinfrastruktur steht unter enormem Druck. Der kommunale Investitionsbedarf im Bildungsbereich beläuft sich auf rund 68 Mrd. Euro. Zugleich mangelt es vielerorts unter anderem an finanziellen Mitteln, um Neubau- und Sanierungsprojekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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