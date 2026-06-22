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Die großen Technologiewerte haben den Markt in den vergangenen Monaten getragen wie ein einziger breiter Stahlträger. Doch auch der stabilste Träger braucht irgendwann eine Entlastung. Genau an diesem Punkt stehen die Börsen jetzt. Die KI-Fantasie ist intakt, aber sie ist an vielen Stellen nicht mehr neu. Sie ist bekannt, eingepreist und teilweise sehr ambitioniert bewertet.Auffällig ist zudem: Nicht mehr alle Techwerte laufen mit. Während der Nasdaq-Index nach außen noch Stärke zeigt, bröckelt unter der Oberfläche die Marktbreite. Einige frühere Favoriten zeigen bereits relative Schwäche. Genau dort setzen wir an. Wir suchen nicht die stärksten Aktien zum Wetten gegen den Trend, sondern jene Titel, bei denen die technische Verfassung angeschlagen ist, die Bewertung wenig Fehler verzeiht und die fundamentale Geschichte Risse bekommen hat.Deshalb nehmen wir heute drei Short-Ideen auf einzelne Technologiewerte in den Blick. Das ist keine Wette gegen Innovation, keine Wette gegen Künstliche Intelligenz und auch keine grundsätzliche Absage an den Technologiesektor. Es ist eine taktische Spekulation darauf, dass überdehnte Erwartungen, hohe Bewertungen und erste Gewinnmitnahmen kurzfristig zu einer fälligen Korrektur führen können. Diese und viele weitere Ideen gibt es in der Termin-Börse daily, im Abo oder Einzelabruf ().