DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

USA und Iran vereinbaren Mechanismus für Libanon-Waffenruhe

Der Iran und die USA haben sich auf die Schaffung eines Mechanismus geeinigt, der die Beendigung der Militäroperationen im Libanon gewährleisten soll, wie die Vermittler mitteilten. Die Ankündigung durch Pakistan und Katar, die beiden Vermittler bei den Friedensgesprächen mit dem Iran, erfolgte am frühen Montagmorgen Ortszeit, nachdem Präsident Donald Trump am Sonntag den Iran in den sozialen Medien wegen seiner Unterstützung der libanesischen Miliz Hisbollah bedroht hatte. Die Warnung führte zu einer Verschärfung der Spannungen zwischen den beiden Seiten, während Vizepräsident JD Vance sich zu Gesprächen mit dem Iran in der Schweiz aufhielt. Die Gespräche wurden auf die Kämpfe zwischen der militanten Gruppe und Israel verlagert, die ein von Trump in der vergangenen Woche unterzeichnetes Friedensabkommen gefährden.

Iran und USA richten Kommunikationskanal für Durchfahrt durch Straße von Hormus ein

Der Iran und die USA haben einen Kommunikationskanal eingerichtet, um Zwischenfälle zu vermeiden und Handelsschiffen eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu ermöglichen. Wie die Vermittler in den Friedensgesprächen, Pakistan und Katar, am Montagmorgen mitteilten, werden die Fachgespräche zu allen Themen für den Rest der Woche im Bürgenstock-Resort in der Schweiz stattfinden. Der iranische Unterhändler Hossein Ghorbanzadeh erklärte separat, dass Fortschritte bei den Ausnahmen von Sanktionen für die iranischen Ölverkäufe sowie - dank der Vermittlung Katars - bei der Freigabe eingefrorener Vermögenswerte erzielt würden.

Iran sperrt Straße von Hormus wegen Kämpfen im Libanon

Iranische Sicherheitsbeamte haben erklärt, sie hätten die Straße von Hormus wieder gesperrt. Sie begründeten dies damit, dass die USA es versäumt hätten, die Kämpfe im Libanon zu beenden, wie es in dem Anfang dieser Woche von Präsident Donald Trump unterzeichneten Abkommen vorgesehen war. Die Ankündigung des gemeinsamen iranischen Militärkommandos erfolgte, als am Samstag im Libanon erneut Zusammenstöße zwischen Israel und der Hisbollah ausbrachen - nur wenige Stunden, nachdem sich beide Seiten auf einen erneuten Waffenstillstand geeinigt hatten.

China belässt Referenzzinssätze für Kredite unverändert

China hat seine Referenzzinssätze für Kredite unverändert gelassen, da die Behörden trotz des stotternden Binnenwachstums auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik verzichteten. Der einjährige Referenzzinssatz für Kredite (Loan Prime Rate) wurde bei 3,0 Prozent und der fünfjährige Satz bei 3,5 Prozent belassen, wie aus den am Montag von der People's Bank of China veröffentlichten Daten hervorgeht. Beide Zinssätze sind seit Mai des vergangenen Jahres unverändert.

China verhängt Restriktionen gegen Dutzende US-Unternehmen

China hat Handelsbeschränkungen gegen Dutzende von US-Unternehmen verhängt, darunter zwei Produzenten Seltener Erden. Damit reagiert Peking auf die jüngste Entscheidung Washingtons, seine "Schwarze Liste" chinesischer Unternehmen mit Verbindungen zu Chinas Militär zu erweitern, nach dem Prinzip "Wie du mir, so ich dir". Am Montag setzte das chinesische Handelsministerium zehn US-Rüstungsunternehmen auf eine Exportkontrollliste und untersagte den Export von in China hergestellten "Dual-Use-Produkten" - Gütern, die sowohl für zivile Zwecke als auch militärisch genutzt werden können - an diese Unternehmen.

DJG/DJN/apo

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June 22, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

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