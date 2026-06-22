Wien (ots) -Die Zinsen steigen. Und das kann für Anleger gefährlicher werden als jede Schlagzeile über Inflation oder Börsencrashs. In den USA liegen die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen bereits nahe an der 5-Prozent-Marke. Gleichzeitig machen Staaten weltweit neue Schulden. Die Folge: Kredite werden teurer, Immobilien geraten unter Druck und auch Aktien könnten ihre Rally verlieren. Genau solche Entwicklungen sorgten in der Vergangenheit immer wieder für Turbulenzen an den Finanzmärkten.Wer die Börse verstehen will, muss zuerst die Zinsen verstehen. Hier erfahren Sie, warum die langfristigen Zinsen aktuell so stark steigen, welche Rolle die Zentralbanken dabei spielen und worauf Anleger jetzt besonders achten sollten.Warum Inflation und Zinsen eng zusammenhängenSteigende Preise gehören zu den wichtigsten Gründen für höhere Zinsen. Aktuell treiben vor allem geopolitische Konflikte und steigende Energiepreise die Inflation an. Wird Öl teurer, verteuern sich oft auch Transport, Produktion und zahlreiche Konsumgüter. Die Auswirkungen reichen von höheren Flugkosten bis hin zu steigenden Lebensmittelpreisen.Normalerweise reagieren Zentralbanken auf eine höhere Inflation mit steigenden Leitzinsen. Dadurch werden Kredite teurer, Unternehmen investieren weniger und die Nachfrage sinkt. Das soll verhindern, dass sich die Preissteigerungen weiter beschleunigen. Umgekehrt senken Zentralbanken die Zinsen häufig in wirtschaftlich schwierigen Phasen, um Investitionen und Konsum anzukurbeln.Doch die aktuelle Situation ist komplex. Während die US-Wirtschaft weiterhin vom KI-Boom profitiert und vergleichsweise robust wächst, kämpfen viele europäische Länder mit schwacher Konjunktur und gleichzeitig steigenden Preisen. Diese Kombination erschwert die Arbeit der Notenbanken erheblich.Die Bedeutung der langfristigen ZinsenBesonders wichtig ist derzeit die Entwicklung der langfristigen Zinsen. Anders als die kurzfristigen Leitzinsen werden sie nicht direkt von den Zentralbanken festgelegt. Stattdessen entstehen sie am Markt durch Angebot und Nachfrage.Hier spielt die Staatsverschuldung eine zentrale Rolle. Viele Regierungen geben derzeit große Mengen neuer Staatsanleihen aus, um ihre Haushaltsdefizite zu finanzieren. Gleichzeitig müssen genügend Käufer gefunden werden. Steigt das Angebot stärker als die Nachfrage, verlangen Investoren höhere Renditen.Genau das zeigt sich aktuell an den Märkten. Die Renditen langfristiger Staatsanleihen sind in zahlreichen Ländern deutlich gestiegen. Für Staaten bedeutet das höhere Finanzierungskosten. Gleichzeitig beeinflusst diese Entwicklung nahezu alle Anlageklassen.Warum hohe Renditen für Anleger problematisch werden könnenSteigen die langfristigen Zinsen, sinkt häufig die Attraktivität anderer Vermögenswerte. Immobilien geraten unter Druck, weil Finanzierungen teurer werden. Auch Aktien können leiden, da zukünftige Unternehmensgewinne bei höheren Zinsen niedriger bewertet werden.Besonders zinssensible Bereiche wie Technologieaktien, Private Equity oder Kryptowährungen reagieren häufig stark auf Veränderungen am Anleihemarkt. Gleichzeitig verlieren bestehende Anleihen an Wert, wenn neu ausgegebene Papiere höhere Zinsen bieten.Für Anleger entsteht dadurch eine ungewöhnliche Situation. Während in manchen Marktphasen einzelne Anlageklassen profitieren, können steigende Langfristzinsen gleichzeitig mehrere Vermögenswerte belasten.Welche Rolle der neue Fed-Chef spieltZusätzliche Aufmerksamkeit erhält die Entwicklung durch den neuen Fed-Chef Kevin Warsh. Er gilt als deutlich kritischer gegenüber umfangreichen Anleihekäufen der Notenbank als einige seiner Vorgänger.In den vergangenen Krisen kauften Zentralbanken große Mengen an Staatsanleihen auf. Dadurch stabilisierten sie die Märkte und hielten die Finanzierungskosten niedrig. Sollte die US-Notenbank künftig zurückhaltender agieren, könnte ein wichtiger Käufer am Anleihemarkt wegfallen.Nach Ansicht vieler Marktbeobachter erklärt genau das einen Teil der aktuellen Nervosität. Wenn Staaten weiterhin hohe Defizite finanzieren müssen und gleichzeitig die Zentralbanken weniger Anleihen kaufen, könnten die langfristigen Renditen weiter steigen.Worauf Anleger jetzt achten solltenIn den kommenden Monaten wird vor allem der Anleihemarkt entscheidend sein. Die Entwicklung der langfristigen Renditen beeinflusst nicht nur die Finanzierungskosten von Staaten, sondern auch die Bewertungen von Immobilien, Aktien und anderen Vermögenswerten.Besonders wichtig bleibt dabei der sogenannte Realzins - also die Differenz zwischen Inflation und Zinsniveau. Solange die Inflation deutlich über den Zinsen liegt, können Sachwerte oft profitieren. Wird der Realzins jedoch positiv, steigt der Druck auf viele Anlageklassen.Deshalb richtet sich der Blick vieler professioneller Investoren derzeit weniger auf einzelne Aktien oder Kryptowährungen. Stattdessen beobachten sie aufmerksam die Bondmärkte und die Entscheidungen der Zentralbanken. Denn dort könnte sich entscheiden, wie sich die Finanzmärkte in den kommenden Monaten entwickeln.Über Gerald Hörhan:Gerald Hörhan ist mit Einzimmerwohnungen zum Millionär geworden und ist der festen Ansicht, dass 90 Prozent der Menschen ebenso dazu in der Lage sind. Mit der Gründung der Investment Punk Academy hat er einen Ort geschaffen, an dem die Teilnehmer lernen, wie sie ihre finanzielle Freiheit systematisch planen. Damit holt er nach, was im Bildungssystem versäumt wird. Schließlich wird nirgends der richtige Umgang mit Geld gelehrt. Mit der Investmentpunk Academy konnte er mittlerweile über 100.000 Menschen Finanzen lehren und ihnen helfen, auf diesem Weg ihre Ziele zu realisieren. Mehr Informationen unter: https://www.investmentpunk.comPressekontakt:Investmentpunk Academy GmbHGerald B. HörhanE-Mail: support@investmentpunk.academyWebseite: https://www.investmentpunk.com/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Investmentpunk Academy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172208/6298900