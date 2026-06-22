Wangels/Ostholstein (ots) -Zum Start der ersten vollständigen Saison verbindet das Baumhaushotel in Wangels außergewöhnliche Übernachtungen an der Ostsee mit Natur, Design, regionalem Handwerk und aktiver Landschaftsentwicklung.Das Ostsee Baumhaushotel (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/) ist in seine erste vollständige Saison gestartet und positioniert sich als Beispiel für nachhaltigen Naturtourismus in Schleswig-Holstein. Auf einem Gelände, das seit rund 140 Jahren zur Familie gehört, verbinden 14 moderne Baumhäuser außergewöhnliche Übernachtungen an der Ostsee (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/aussergewoehnlich-uebernachten) mit naturnaher Architektur, regionalem Handwerk und einem bewussten Umgang mit Landschaft und Ressourcen.Im Mittelpunkt stehen sieben Baumhaus Lodges und sieben Baumhaus Lofts. Sie stehen erhöht auf Stelzen, rund fünf bis sechs Meter über dem Boden, und öffnen mit ihren vorgelagerten Terrassen den Blick über Felder, Wiesen und den angrenzenden Erlenbruchwald. So entsteht das Gefühl einer Baumhaus-Übernachtung auf Höhe der Baumkronen - mit Weite, Rückzug und Nähe zur Natur. Das Konzept folgt einer modernen Baumhaus-Architektur: naturnah, hochwertig und ganzjährig nutzbar, ohne die Landschaft zu überformen."Wir wollten keinen Ort schaffen, der Natur nur als Kulisse nutzt", sagt Oliver Jenny vom Ostsee Baumhaushotel. "Unser Ziel ist ein Rückzugsort, der aus der Landschaft heraus entsteht - ruhig, hochwertig und verantwortungsvoll."Übernachten im Baumhaus an der Ostsee (https://www.ostsee-baumhaushotel.de/uebernachten-im-baumhaus) versteht das Team deshalb nicht als schnelles Erlebnis, sondern als bewusste Auszeit auf Höhe der Baumkronen.Vom gewachsenen Ort zum BaumhaushotelDas Gelände in Wangels ist seit rund 140 Jahren mit der Familie verbunden. Das heutige Hauptgebäude wurde früher als Bauernhof genutzt, später über viele Jahrzehnte als Dorfrestaurant und Treffpunkt im Ort. Mit dem Ostsee Baumhaushotel wird dieser gewachsene Ort nicht neu erfunden, sondern weiterentwickelt.Aus ehemaligen landwirtschaftlichen Flächen am Rand eines Erlenbruchwaldes entsteht Schritt für Schritt ein naturnaher Rückzugsraum. Zum Gelände gehören ein rund 2,5 Kilometer langer Naturpfad, Teiche, alter Baumbestand, weite Wiesen und Felder. Einige wenige Rinder tragen zur natürlichen Pflege der Wiesen bei und unterstreichen den ruhigen, landschaftlichen Charakter des Areals.Natur ist hier kein dekorativer Rahmen, sondern Teil des Aufenthalts: Rehe und Damwild ziehen über die Wiesen, Vögel kreisen über den Feldern, an Teichen und altem Baumbestand lassen sich zahlreiche Arten beobachten. Große Blumenwiesen bieten Lebensraum für Hummeln und Wildbienen, an den Teichen zeigt sich mit Fröschen und anderen Kleintieren, wie lebendig sich der Landschaftsraum entwickelt. Auch Füchse gehören zum Areal - ein Zeichen dafür, wie nah die Baumhäuser an der lebendigen Landschaft liegen.Die behördlich geforderte Ausgleichsmaßnahme umfasste eine Streuobstwiese mit 21 Obstbäumen. Weit darüber hinaus setzt das Ostsee Baumhaushotel ein eigenes Landschafts- und Nachhaltigkeitskonzept um: Bereits mehr als 200 Bäume und rund 2.500 Sträucher wurden gepflanzt. Ehemalige Ackerflächen werden Schritt für Schritt naturnah weiterentwickelt; ergänzend wurde ein rund zwei Kilometer langer Knickwall als landschaftstypische Gehölzstruktur angelegt.Nachhaltigkeit als HaltungNachhaltigkeit versteht das Ostsee Baumhaushotel nicht als Zusatz, sondern als Grundlage des gesamten Konzepts. Die Baumhäuser wurden mit Punktfundamenten realisiert, um den Eingriff in den Boden möglichst gering zu halten. Verwendet werden langlebige Materialien, thermisch behandeltes Holz statt chemischer Imprägnierung sowie natürliche Schafwolle zur Dämmung.Geplant und gebaut wurde gemeinsam mit regionalen Handwerksbetrieben aus einem Umkreis von rund 20 Kilometern. Auch im täglichen Betrieb setzt das Baumhaushotel auf digitale Prozesse, Müllvermeidung, Recycling, biologisch abbaubare Reinigungsmittel, nachhaltige Verbrauchsmaterialien sowie regionale und, wo möglich, biologische Produkte im Hofladen und künftig im Bistro."Nachhaltigkeit bedeutet für uns nicht, möglichst viel zu erklären", sagt Oliver Jenny. "Sie zeigt sich in Entscheidungen, die Bestand haben: in der Bauweise, in den Materialien, in der Art, wie wir mit dem Gelände umgehen - und in der Frage, ob ein Ort der Natur Raum lässt."Nachfrage nach bewussten AuszeitenBereits in den ersten Monaten zeigt sich, dass das Konzept unterschiedliche Formen bewusster Auszeit anspricht. Viele Gäste buchen das Baumhaushotel für Zeit zu zweit, romantische Wochenenden, Verlobungen, kleine Flittertage oder Flitterwochen. Andere suchen Me Time, eine Freundinnenauszeit oder einen ruhigen Ort für Workation in der Natur.Im Mittelpunkt steht dabei weniger das schnelle Erlebnis als vielmehr der Wunsch nach Ruhe, Privatsphäre und Abstand vom Alltag. Die Baumhäuser verbinden Naturerlebnis und Komfort: große Fensterflächen, vorgelagerte Terrassen, hochwertiges Interieur, klare Gestaltung, Küchenzeile, modernes Bad, gute Dämmung sowie eine ganzjährig nutzbare Beheizung und Klimatisierung über Luft-Luft-Wärmepumpen. Dadurch bleibt das Übernachten im Baumhaus nicht auf den Sommer beschränkt, sondern wird auch in den ruhigeren Jahreszeiten zu einer komfortablen Auszeit in der Natur.Ergänzt wird das Angebot durch eine Sauna im Grünen, einen ruhigen Ruhebereich und das weitläufige Areal mit Naturpfad, Teichen, Wiesen, Feldern und altem Baumbestand.Auch die Rückmeldungen der Gäste zeigen, welche Bedeutung Ruhe und Natur für den Aufenthalt haben. Viele beschreiben das Ostsee Baumhaushotel als Ort zum Ankommen, Durchatmen und Abschalten - mit Blick in die Natur, Vogelstimmen am Morgen und besonderer Atmosphäre auf Höhe der Baumkronen.Resonanz in Medien und FachöffentlichkeitÜberregional wurde das Ostsee Baumhaushotel bereits im ADAC Reisemagazin Spezial vorgestellt. Der Beitrag "Hoch entspannt" beschreibt die modernen Baumhäuser nahe der Ostsee als Ort für Ruhe, Natur und bewusstes Abschalten auf Höhe der Baumkronen.Auch weitere Medien und Fachformate haben das Konzept aufgegriffen - unter anderem die NDR-Sendung "Nordtour", das Fachmagazin Hotelbau, regionale Tageszeitungen in Schleswig-Holstein, die Hamburger Morgenpost sowie der Küstenschnack-Podcast von sh-tourismus.de. Im Mittelpunkt steht dabei weniger das einzelne Haus als vielmehr eine Entwicklung im Tourismus: der Wunsch nach Rückzug, Natur, Architektur und neuen Formen des Übernachtens.Für das inhabergeführte Baumhaushotel ist diese Resonanz Bestätigung und Ansporn zugleich. Der Anspruch bleibt, einen besonderen Ort zu schaffen, der nicht auf Events, Animation oder künstliche Erlebnisangebote setzt, sondern auf Natur, Stille, Qualität und persönliche Gastfreundschaft.Über das Ostsee BaumhaushotelDas Ostsee Baumhaushotel liegt in Wangels in Ostholstein, nahe der Ostsee und unweit von Weißenhäuser Strand, Hohwacht und Heiligenhafen. Herzstück der Anlage sind 14 moderne Baumhäuser: sieben Baumhaus Lodges und sieben Baumhaus Lofts. Sie stehen auf Stelzen rund fünf bis sechs Meter über dem Boden, verfügen über vorgelagerte Terrassen und verbinden naturnahes Übernachten im Baumhaus mit hochwertiger Ausstattung, klarem Design und weitem Blick in die Landschaft.Die Baumhäuser sind gedämmt, beheizt und klimatisiert und damit ganzjährig nutzbar. Das Gelände befindet sich seit rund 140 Jahren in Familienbesitz und wird von Tatjana, Christian und Oliver gemeinsam weiterentwickelt. Zum Konzept gehören neben den Baumhäusern ein Naturpfad, Teiche, alter Baumbestand, naturnah entwickelte Flächen, weite Wiesen und Felder, eine Sauna in der Natur, ein ruhiger Ruhebereich sowie ein Hofladen und ein künftig ergänzendes Bistro mit regionaler Ausrichtung.PressekontaktOstsee Baumhaus GmbH & Co. KGAlte Landstraße 1623758 Wangels / OstholsteinTelefon: +49 4382 / 356E-Mail: info@ostsee-baumhaus.deWebsite: www.ostsee-baumhaushotel.dePressekontakt:Oliver JennyOstsee Baumhaus GmbH & Co. KGAlte Landstraße 1623758 Wangels / OstholsteinTelefon: +49 4382 / 356E-Mail: info@ostsee-baumhaus.deWebsite: www.ostsee-baumhaushotel.deOriginal-Content von: Ostsee Baumhaus GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181498/6298902