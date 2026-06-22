München (ots) -Ob Partner, Produkt, Coupon, Angebot oder konkrete Fragen zum Programm: Die neue voll integrierte Suche "Pointy" in der PAYBACK App liefert sofort und im Dialog mit Kundinnen und Kunden alle Antworten. Die Funktion verbindet erstmals die Suche nach PAYBACK Inhalten mit einer intelligenten, dialogbasierten Nutzerführung und vereint so die Logik klassischer Suchmaschinen mit den Interaktionsmustern moderner KI-Systeme. "Erstmals sind in der Suche einer Shopping-App so viele Funktionen vereint. Mit 'Pointy' schaffen wir für unsere 35 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden eine noch bessere und schnellere Orientierung in der mobilen PAYBACK Welt und verknüpfen sie gleich mit relevanten Angeboten", so PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick.Ziel sei es, so Dommick, Kundinnen und Kunden genau dann die richtigen Informationen aus der PAYBACK Welt anzubieten, wenn sie sie brauchen, egal, ob sie einen Partner, den passenden Coupon, oder eine Antwort zu einer konkreten Frage haben. Dies funktioniere nun nicht herkömmlich, sondern in der intelligenten Kombination von Suchmaschine, Chatbot und KI. "Und: Pointy lernt natürlich stetig dazu und weiß immer besser über die Wünsche und Fragen der User Bescheid", so Dommick.Die PAYBACK App ist eine der meistgenutzten Apps in Deutschland und wird täglich eingesetzt zum Shoppen und Punktesammeln, Einlösen und Coupons aktivieren, aber auch zum mobilen Bezahlen, zum Spielen und als Wallett für andere Kundenkarten. Sie wurde in diesem Jahr schon dreifach zum App-Sieger ernannt: Die WirtschaftsWoche kürte sie zur "Lieblingsapp der Deutschen 2026", die Süddeutsche Zeitung zur "App mit dem größten Mehrwert 2026" und Focus Money zur "Nutzerfreundlichsten App".Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 18 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "Lieblingsapp der Deutschen 2026" (WirtschaftsWoche), "App mit dem größten Mehrwert 2026" (Süddeutsche Zeitung) und "Nutzerfreundlichste App" (Focus Money). PAYBACK ist zudem "Kundenkönig" (BILD), "Leading Innovator 2026" (FOCUS) und mehrfacher "Top Employer" (Top Employers Institute).Pressekontakt:Nina Purtscher-GrassPressesprecherinTel: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/6298901