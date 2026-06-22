Kia ergänzt den EV2 um die neue Topausstattung Black-Line. Die Version kombiniert den 61-kWh-Akku mit schwarzem Exterieur-Styling und einer umfangreichen Serienausstattung. Sie ist ab sofort bestellbar, kostet 40.890 Euro und soll ab September ausgeliefert werden. Seit April rollen die ersten Exemplare des EV2 in den Ausstattungen Air und Earth zu den Kunden, zunächst mit der kleineren der beiden bestellbaren Batterien. Ursprünglich hatte Kia angekündigt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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