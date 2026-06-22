DJ Amundi MSCI China Tech UCITS ETF USD: Net Asset Value(s)
Amundi MSCI China Tech UCITS ETF USD (CC1U) Amundi MSCI China Tech UCITS ETF USD: Net Asset Value(s) 22-Jun-2026 / 09:15 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi MSCI China Tech UCITS ETF USD DEALING DATE: 19-Jun-2026 NAV PER SHARE: USD: 333.1851 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 130071 CODE: CC1U ISIN: LU1681044XXX =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1681044XXX Category Code: NAV TIDM: CC1U Sequence No.: 432734 EQS News ID: 2350664 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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June 22, 2026 03:15 ET (07:15 GMT)
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