© Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Ardan FuessmanDanone kauft MADE und übernimmt sein Australien-Joint-Venture komplett. Der Deal stärkt Protein-, Kokos- und Joghurtgeschäft in Asien-Pazifik.Der französische Lebensmittelkonzern Danone gab am Montag bekannt, dass er das australische Unternehmen MADE Group zu einem nicht genannten Preis übernehmen wird und damit sein Milchgeschäft in der Region Asien-Pazifik stärkt. In einer Erklärung teilte Danone mit, dass es auch die restlichen 49 Prozent der Anteile an seinem Joint Venture für Frischmilchprodukte mit Saputo Dairy Australia erwerben werde. Dieser jüngste Schritt folgt auf Danones geplante Übernahme des Herstellers von Nahrungsergänzungsmitteln Huel, die im März angekündigt wurde, und …
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