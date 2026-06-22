Risikobereite Retail-Investoren gerade im Tech-Sektor und das wachsende Gewicht passiver Anlagen verändern die Kapitalmarktlandschaft Beide Faktoren zusammen können Trends verstärken und Volatilität erhöhen. Der SpaceX-IPO nutzt diese Strukturveränderungen am Kapitalmarkt. Ein verantwortungsbewusster Vermögensverwalter sollte nicht Hypes folgen, sondern Markttrends verstehen, vorausschauend bewerten und sich folgerichtig positionieren. Unser diversifiziertes Portfolio umfasst eine ausgewogene Auswahl von Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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