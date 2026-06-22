Lange galt dieser Titel als Dauerbaustelle. Jetzt hat sich das Bild gedreht: Der Umbau ist abgeschlossen, die Profitabilität zieht an, und die Aktie sendet frische Kaufsignale. Genau diese Konstellation liefert jetzt den Stoff für den nächsten Hebeltrade.Die jüngsten Zahlen liefern Rückenwind. Der Quartalsgewinn lag bei 2,2 Milliarden Euro, die Eigenkapitalrendite bei 12,7 Prozent. Gleichzeitig wurde die Kostenquote deutlich verbessert. Dazu kommen steigende Dividenden, Aktienrückkäufe und eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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