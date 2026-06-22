Nach dem Release der neuen Vergleichsmodule für die Bereiche Einkommenssicherung und Risikolebensversicherung im vergangenen Jahr bietet die softfair GmbH nun ein neues "Private Rente Modul". Es handelt sich dabei um ein vollständig überarbeitetes Modul für die private Altersvorsorge. Nach dem erfolgreichen Release der neuen Einkommenssicherungsmodule und der Risikolebensversicherung im vergangenen Jahr hat die softfair GmbH nun an einem weiteren Modul im Versicherungsvergleich gefeilt. Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact