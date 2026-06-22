Unterföhring (ots) -Hallöchen, meine Lieben! Heute habe ich ein Angebot für Sie, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Nicht für 250.000 Euro. Nicht für 100.000 Euro. Nicht einmal für 10.000 Euro. Nein: Ab Montag, 3. August, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn gibt es die zweite Staffel "Villa der Versuchung" - und die ist unbezahlbar. 14 Stars kämpfen um einen Jackpot von 250.000 Euro, während ich (Verona Pooth) ihnen als Gastgeberin täglich neue Versuchungen serviere. Im Angebot: Der "Kracher des Tages". Ob Airfryer Deluxe, ein weiteres Schlafzimmer oder andere verführerische Extras: Jede Versuchung macht das Leben schöner, den Jackpot aber kleiner. Und weil Vertrauen gut, Kontrolle aber besser ist, ziehe ich in der legendären Abrechnungszeremonie regelmäßig Bilanz. Wer widersteht? Wer wird schwach? Und wer kauft, als gäbe es kein Morgen?Das ist "Villa der Versuchung":250.000 Euro Jackpot. 14 Prominente. Unzählige Gelegenheiten, Geld auszugeben. In der "Villa der Versuchung" hat jeder Luxus seinen Preis: Bett, Sofa, Pool oder in diesem Jahr sogar neue Outfits aus der "Anziehbar" - alles kann gekauft werden und alles wird direkt vom gemeinsamen Jackpot abgezogen. Zwischen Sparfüchsen und Verschwendern, Teamgeist und Eigennutz stellt sich Tag für Tag dieselbe Frage: Zuschlagen oder verzichten? Nach einer erfolgreichen ersten Staffel kehrt das Reality Format als starke Marke für SAT.1 und Joyn zurück. Und eines ist sicher: So eine Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder. Produziert wird "Villa der Versuchung" von Banijay Productions Germany GmbH."Villa der Versuchung", ab Montag, 3. August, um 20:15 Uhr in SAT.1 und jederzeit streamen auf JoynPressekontakt:Luisa HollmannContent CommunicationsTel.: +49 (0) 89 9507 1185luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingIsabella ToennesTel.: +49 (0) 89 9507 1172Isabella.toennes@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6298979