Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die USA und der Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Konflikts geeinigt, so die Analysten der Helaba.Die Schifffahrt in der Straße von Hormus solle anlaufen und der Iran dürfe wieder Öl verkaufen. Entsprechend seien die Energiepreise deutlich gefallen und mit ihnen die Inflations- und Zinssorgen. Das Sentiment an den Finanzmärkten habe sich aufgehellt und so sei beim heute anstehenden Verbrauchervertrauen der EU-Kommission mit einem Anstieg zu rechnen. Im Unternehmenssektor könnte sich die Stimmung ebenfalls verbessert haben, auch vor dem Hintergrund nachlassender Sorgen vor möglichen Versorgungsengpässen. In diesem Zusammenhang sei auf die morgen anstehenden Einkaufsmanagerindizes und das ifo Geschäftsklima Deutschland am Mittwoch hingewiesen. Die Analysten würden leichte Anstiege für wahrscheinlich halten, auch weil der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen bereits zugelegt habe, obwohl sich dort die positiven Entwicklungen in Nahost vermutlich noch nicht vollumfänglich niedergeschlagen hätten. Die konjunkturelle Perspektive in Deutschland und der Eurozone scheine sich allmählich aufzuhellen. ...

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