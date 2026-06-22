Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche wurden die Finanzmärkte einerseits von der Einigung auf ein Rahmenabkommen im Nahen Osten und andererseits von der FOMC-Entscheidung sowie der Aussicht auf eine mögliche Zinserhöhung in den USA geprägt, so die Analysten der Helaba.Mit den rückläufigen Energiepreisen hätten sich die Inflationssorgen verringert, was insbesondere die Renditen von Anleihen mit längeren Laufzeiten sinken lassen habe. Bei Bundesanleihen sei es in der Folge zu einer Verflachung der Renditestrukturkurve gekommen. Zudem habe sich der Renditevorsprung US-amerikanischer Anleihen gegenüber Papieren aus der Eurozone vergrößert, was den Euro unter Druck gesetzt habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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