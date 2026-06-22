München/Stuttgart (ots) -Das Cleantech-Unternehmen Elephant Power verbindet Hardware und Software in einem vorgefertigten System und schafft damit eine neue Produktkategorie aus Wärmepumpe, PV-Batteriespeicher, Wechselrichter, Wasserspeicher und Home Energy Management.Elephant Power präsentiert auf der EM-Power Europe erstmals sein integriertes Outdoor-Energiesystem für die nächste Phase der Elektrifizierung des Eigenheims.Das System kombiniert eine 11 kW Wärmepumpe, eine 24 kWh Batterie, einen 330 Liter Warmwasserspeicher, einen 70 Liter Pufferspeicher, Wechselrichter und ein integriertes Energiemanagementsystem in einer vorgefertigten Einheit für die Aufstellung im Freien.Damit adressiert Elephant Power einen klaren Markttrend: PV, Batteriespeicher und Wärmepumpe wachsen im Prosumer-Gebäude zu einem gemeinsamen Energiesystem zusammen. Nach der ersten Phase mit PV und der zweiten Phase mit PV plus Batterie folgt nun die Integration von Wärme, Speicherung und intelligenter Steuerung.Elephant Power positioniert sich dabei nicht als klassischer Wärmepumpenhersteller, sondern als Anbieter einer neuen Produktkategorie: ein Outdoor-Energiesystem, das Hardware und Software von Anfang an zusammendenkt."Wir entwickeln nicht einfach eine weitere Wärmepumpe. Wir verbinden Wärme, Stromspeicherung und Steuerung in einem vorgefertigten Outdoor-System. Unser Ziel ist es, die nächste Phase der Hauselektrifizierung einfacher installierbar, intelligenter steuerbar und skalierbarer zu machen. Wir reduzieren die Komplexität der Installation signifikant und erlauben so auch PV-Solarteuren den einfachen Zugang in das Wärmepumpen-Segment." Alexander Cordes, CEO und Co-Founder von Elephant PowerDas integrierte EMS steuert das Zusammenspiel von Wärmepumpe, Batterie, Wasserspeichern, PV-Erzeugung und Stromtarifen. Dadurch wird das System nicht nur installiert, sondern aktiv optimiert. Perspektivisch kann diese Systemarchitektur auch servicebasierte Modelle wie Heat-as-a-Service ermöglichen.Für Partner plant Elephant Power zusätzlich eine Schnittstelle zu bestehenden HEMS-Systemen. Dadurch können Energieversorger, Stadtwerke, PV-Anbieter oder Plattformpartner ihre eigenen Softwarelösungen anbinden.Elephant Power ist auf der EM-Power Europe vom 23. bis 25. Juni 2026 in München am Stand C5.670 vertreten.Pressekontakt:Pressekontakt Elephant Power GmbHSieglestraße 33H70469 Stuttgart DeutschlandAlexander Cordes Co-Founder & CEOE-Mail: Alexander.Cordes@elephant.pwWebsite: www.elephant.pwMesse: EM-Power Europe / The smarter E EuropeDatum: 23.-25. Juni 2026Stand: München · Halle C5.670Original-Content von: Elephant Power GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182858/6299099