Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares -4

DJ POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) POS-Transaction in Own Shares 22-Jun-2026 / 10:12 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 22 June 2026 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 15 June 2026 to 19 June 2026: Aggregate information: Date Venue Volume-weighted average price Aggregated Highest price per Lowest price per (pence per share) volume share (p) share (p) 15 June 2026 LSE 145.6000p 2,124 145.6000p 145.6000p 16 June 2026 LSE 144.9300p 34,432 146.4000p 143.4000p 17 June 2026 LSE 142.9414p 36,000 144.8000p 141.6000p 18 June 2026 LSE 146.3812p 36,000 149.6000p 141.2000p 19 June 2026 LSE 146.4460p 36,000 147.6000p 145.0000p
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 7,920,447 of its Ordinary Shares in treasury and has 296,821,129 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 296,821,129 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
Date Number of ordinary shares Transaction price Time of transaction Transaction reference Trading purchased (GBp share) (UK Time) number venue 15 June 2026 448 145.60 15:53:00 00398936264TRLO1 XLON 15 June 2026 78 145.60 15:53:03 00398936269TRLO1 XLON 15 June 2026 448 145.60 15:53:03 00398936270TRLO1 XLON 15 June 2026 540 145.60 15:59:47 00398936841TRLO1 XLON 15 June 2026 92 145.60 16:18:07 00398938512TRLO1 XLON 15 June 2026 292 145.60 16:18:17 00398938529TRLO1 XLON 15 June 2026 134 145.60 16:18:17 00398938530TRLO1 XLON 15 June 2026 92 145.60 16:18:17 00398938531TRLO1 XLON 16 June 2026 515 146.40 08:02:47 00399130677TRLO1 XLON 16 June 2026 526 145.40 08:21:20 00399144027TRLO1 XLON 16 June 2026 528 145.00 08:35:07 00399154086TRLO1 XLON 16 June 2026 533 145.00 08:35:13 00399154164TRLO1 XLON 16 June 2026 350 146.00 09:05:12 00399181301TRLO1 XLON 16 June 2026 360 146.00 09:05:12 00399181302TRLO1 XLON 16 June 2026 6 145.40 09:05:29 00399181657TRLO1 XLON 16 June 2026 549 146.20 09:16:47 00399195455TRLO1 XLON 16 June 2026 19 145.40 09:25:26 00399204661TRLO1 XLON 16 June 2026 530 145.40 09:34:53 00399215832TRLO1 XLON 16 June 2026 560 145.20 09:36:33 00399217998TRLO1 XLON 16 June 2026 546 145.40 10:02:43 00399251382TRLO1 XLON 16 June 2026 553 145.40 10:02:43 00399251383TRLO1 XLON 16 June 2026 554 145.20 10:02:54 00399251570TRLO1 XLON 16 June 2026 565 145.00 10:20:37 00399274099TRLO1 XLON 16 June 2026 533 145.00 10:20:37 00399274100TRLO1 XLON 16 June 2026 533 144.80 10:21:10 00399274674TRLO1 XLON 16 June 2026 537 145.00 10:29:54 00399283279TRLO1 XLON 16 June 2026 13 145.20 11:16:34 00399320403TRLO1 XLON 16 June 2026 552 145.20 11:16:34 00399320404TRLO1 XLON 16 June 2026 565 145.00 11:16:34 00399320405TRLO1 XLON 16 June 2026 522 146.00 11:46:05 00399322125TRLO1 XLON 16 June 2026 565 146.00 11:46:48 00399322170TRLO1 XLON 16 June 2026 564 145.80 11:50:40 00399322285TRLO1 XLON 16 June 2026 564 145.80 11:50:40 00399322286TRLO1 XLON 16 June 2026 554 146.00 12:13:32 00399322834TRLO1 XLON 16 June 2026 545 146.00 12:24:52 00399323125TRLO1 XLON 16 June 2026 533 146.00 12:44:45 00399323683TRLO1 XLON 16 June 2026 533 146.00 13:06:44 00399324152TRLO1 XLON 16 June 2026 553 146.00 13:19:19 00399324447TRLO1 XLON 16 June 2026 553 146.00 13:33:15 00399324912TRLO1 XLON 16 June 2026 1105 145.60 13:34:21 00399324932TRLO1 XLON 16 June 2026 532 146.00 14:11:47 00399326435TRLO1 XLON 16 June 2026 536 146.00 14:15:00 00399326562TRLO1 XLON 16 June 2026 443 146.00 14:21:06 00399326855TRLO1 XLON 16 June 2026 88 146.00 14:21:06 00399326856TRLO1 XLON 16 June 2026 529 145.40 14:22:03 00399326928TRLO1 XLON 16 June 2026 529 145.40 14:22:03 00399326929TRLO1 XLON 16 June 2026 529 145.40 14:22:03 00399326930TRLO1 XLON 16 June 2026 541 145.20 14:22:04 00399326934TRLO1 XLON 16 June 2026 232 144.80 14:25:26 00399327099TRLO1 XLON 16 June 2026 536 145.00 14:27:43 00399327323TRLO1 XLON 16 June 2026 527 144.60 14:34:36 00399328142TRLO1 XLON 16 June 2026 516 144.60 14:38:08 00399328576TRLO1 XLON 16 June 2026 1111 144.60 14:47:33 00399329354TRLO1 XLON 16 June 2026 526 144.60 14:58:20 00399330201TRLO1 XLON 16 June 2026 525 144.60 14:58:20 00399330202TRLO1 XLON 16 June 2026 522 144.60 14:58:20 00399330203TRLO1 XLON 16 June 2026 522 144.20 14:58:51 00399330256TRLO1 XLON 16 June 2026 521 144.20 14:58:51 00399330257TRLO1 XLON 16 June 2026 532 143.80 15:05:34 00399330731TRLO1 XLON 16 June 2026 47 143.60 15:13:44 00399331715TRLO1 XLON 16 June 2026 479 143.60 15:16:56 00399332422TRLO1 XLON 16 June 2026 47 143.60 15:16:56 00399332423TRLO1 XLON 16 June 2026 525 143.60 15:16:56 00399332424TRLO1 XLON 16 June 2026 548 143.40 15:24:12 00399333532TRLO1 XLON
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June 22, 2026 05:12 ET (09:12 GMT)
DJ POS-Transaction in Own Shares -2-
16 June 2026 549 143.40 15:24:12 00399333533TRLO1 XLON 16 June 2026 119 143.40 15:24:12 00399333534TRLO1 XLON 16 June 2026 430 143.40 15:24:12 00399333535TRLO1 XLON 16 June 2026 355 143.60 15:32:10 00399334358TRLO1 XLON 16 June 2026 212 143.60 15:32:10 00399334359TRLO1 XLON 16 June 2026 1133 143.80 15:58:43 00399336990TRLO1 XLON 16 June 2026 156 143.80 15:58:43 00399336991TRLO1 XLON 16 June 2026 566 143.80 16:00:54 00399337361TRLO1 XLON 16 June 2026 410 143.80 16:00:54 00399337362TRLO1 XLON 16 June 2026 1289 143.80 16:00:54 00399337363TRLO1 XLON 16 June 2026 567 143.80 16:00:54 00399337364TRLO1 XLON 16 June 2026 1185 144.20 16:06:21 00399337938TRLO1 XLON 17 June 2026 219 144.20 08:07:27 00399477392TRLO1 XLON 17 June 2026 1 143.80 08:19:56 00399483835TRLO1 XLON 17 June 2026 532 143.80 08:19:56 00399483836TRLO1 XLON 17 June 2026 529 144.80 08:29:26 00399489025TRLO1 XLON 17 June 2026 552 144.80 08:33:50 00399491408TRLO1 XLON 17 June 2026 25 143.80 08:35:16 00399492151TRLO1 XLON 17 June 2026 519 144.80 08:43:03 00399497352TRLO1 XLON 17 June 2026 463 144.40 08:50:14 00399501167TRLO1 XLON 17 June 2026 519 144.60 08:55:09 00399504179TRLO1 XLON 17 June 2026 553 144.20 08:55:30 00399504314TRLO1 XLON 17 June 2026 561 143.40 09:05:31 00399508867TRLO1 XLON 17 June 2026 529 143.20 09:19:41 00399515073TRLO1 XLON 17 June 2026 550 143.00 09:19:42 00399515079TRLO1 XLON 17 June 2026 554 142.80 09:32:39 00399520770TRLO1 XLON 17 June 2026 464 142.80 09:43:47 00399526039TRLO1 XLON 17 June 2026 52 142.80 09:43:47 00399526040TRLO1 XLON 17 June 2026 521 142.80 10:05:18 00399539233TRLO1 XLON 17 June 2026 520 143.20 10:22:40 00399551073TRLO1 XLON 17 June 2026 560 143.40 10:24:24 00399552595TRLO1 XLON 17 June 2026 556 143.40 10:24:54 00399553013TRLO1 XLON 17 June 2026 551 143.00 10:45:04 00399580072TRLO1 XLON 17 June 2026 124 143.60 10:54:44 00399587249TRLO1 XLON 17 June 2026 420 143.60 10:54:44 00399587250TRLO1 XLON 17 June 2026 1 143.00 11:14:05 00399591844TRLO1 XLON 17 June 2026 774 143.20 11:18:29 00399591962TRLO1 XLON 17 June 2026 530 143.40 11:20:56 00399592031TRLO1 XLON 17 June 2026 550 143.00 11:20:57 00399592032TRLO1 XLON 17 June 2026 513 143.20 11:39:10 00399593326TRLO1 XLON 17 June 2026 513 143.20 11:39:10 00399593327TRLO1 XLON 17 June 2026 536 143.00 11:39:10 00399593328TRLO1 XLON 17 June 2026 537 142.60 11:49:02 00399593745TRLO1 XLON 17 June 2026 557 142.40 12:03:01 00399594224TRLO1 XLON 17 June 2026 528 142.40 12:17:14 00399594605TRLO1 XLON 17 June 2026 536 142.20 12:28:30 00399594938TRLO1 XLON 17 June 2026 557 142.20 12:34:03 00399595139TRLO1 XLON 17 June 2026 545 142.00 13:00:40 00399596108TRLO1 XLON 17 June 2026 553 141.80 13:30:55 00399597064TRLO1 XLON 17 June 2026 523 141.80 13:56:34 00399597696TRLO1 XLON 17 June 2026 523 141.80 13:56:34 00399597697TRLO1 XLON 17 June 2026 1035 142.60 14:43:24 00399600393TRLO1 XLON 17 June 2026 1100 142.60 14:43:28 00399600404TRLO1 XLON 17 June 2026 850 143.00 14:45:53 00399600631TRLO1 XLON 17 June 2026 383 143.00 14:45:53 00399600632TRLO1 XLON 17 June 2026 142 143.00 14:45:53 00399600633TRLO1 XLON 17 June 2026 61 143.00 14:45:53 00399600634TRLO1 XLON 17 June 2026 341 143.00 14:45:53 00399600635TRLO1 XLON 17 June 2026 522 142.80 15:01:31 00399601485TRLO1 XLON 17 June 2026 2157 142.80 15:01:31 00399601486TRLO1 XLON 17 June 2026 556 143.00 15:18:43 00399602636TRLO1 XLON 17 June 2026 1111 143.00 15:18:43 00399602637TRLO1 XLON 17 June 2026 1669 143.00 15:19:54 00399602729TRLO1 XLON 17 June 2026 1049 143.00 15:19:54 00399602730TRLO1 XLON 17 June 2026 529 143.20 15:22:21 00399602863TRLO1 XLON 17 June 2026 519 143.20 15:22:21 00399602864TRLO1 XLON 17 June 2026 522 143.00 15:37:19 00399603791TRLO1 XLON 17 June 2026 523 143.00 15:38:28 00399603906TRLO1 XLON 17 June 2026 523 143.00 15:38:28 00399603907TRLO1 XLON 17 June 2026 549 142.80 15:38:28 00399603908TRLO1 XLON 17 June 2026 553 142.40 15:41:35 00399604215TRLO1 XLON 17 June 2026 543 142.20 15:45:59 00399604598TRLO1 XLON 17 June 2026 530 142.00 15:47:15 00399604794TRLO1 XLON 17 June 2026 547 141.80 15:47:19 00399604886TRLO1 XLON 17 June 2026 69 141.60 15:58:03 00399605830TRLO1 XLON 17 June 2026 542 141.80 16:07:35 00399607015TRLO1 XLON 17 June 2026 925 141.80 16:18:44 00399607978TRLO1 XLON 18 June 2026 512 142.00 08:08:21 00399743399TRLO1 XLON 18 June 2026 537 141.40 08:16:04 00399747332TRLO1 XLON 18 June 2026 515 141.40 08:25:54 00399752334TRLO1 XLON 18 June 2026 1099 142.00 08:54:36 00399767928TRLO1 XLON 18 June 2026 515 142.00 09:16:45 00399780304TRLO1 XLON 18 June 2026 605 142.20 09:16:45 00399780305TRLO1 XLON 18 June 2026 515 141.80 09:17:02 00399780465TRLO1 XLON 18 June 2026 540 141.60 09:30:02 00399787316TRLO1 XLON 18 June 2026 5 141.20 09:39:59 00399793498TRLO1 XLON 18 June 2026 92 141.20 09:39:59 00399793497TRLO1 XLON 18 June 2026 97 141.20 09:52:43 00399801815TRLO1 XLON
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June 22, 2026 05:12 ET (09:12 GMT)
DJ POS-Transaction in Own Shares -3-
18 June 2026 444 141.20 09:52:43 00399801814TRLO1 XLON 18 June 2026 364 142.80 10:48:03 00399880332TRLO1 XLON 18 June 2026 37 142.80 10:48:03 00399880331TRLO1 XLON 18 June 2026 401 142.80 10:48:03 00399880334TRLO1 XLON 18 June 2026 160 142.80 10:48:03 00399880333TRLO1 XLON 18 June 2026 15 142.80 10:48:03 00399880335TRLO1 XLON 18 June 2026 1088 145.20 11:01:46 00399897065TRLO1 XLON 18 June 2026 1446 145.20 11:01:46 00399897066TRLO1 XLON 18 June 2026 519 145.60 11:05:54 00399897215TRLO1 XLON 18 June 2026 534 145.60 11:06:04 00399897217TRLO1 XLON 18 June 2026 515 145.60 11:06:04 00399897220TRLO1 XLON 18 June 2026 514 145.60 11:06:04 00399897219TRLO1 XLON 18 June 2026 518 146.00 11:06:26 00399897235TRLO1 XLON 18 June 2026 557 146.00 11:06:44 00399897244TRLO1 XLON 18 June 2026 519 145.80 11:07:07 00399897250TRLO1 XLON 18 June 2026 540 146.80 11:12:02 00399897386TRLO1 XLON 18 June 2026 59 147.60 11:18:03 00399897563TRLO1 XLON 18 June 2026 994 147.60 11:18:03 00399897562TRLO1 XLON 18 June 2026 532 149.40 11:24:01 00399897833TRLO1 XLON 18 June 2026 559 149.60 11:33:09 00399898131TRLO1 XLON 18 June 2026 551 149.40 11:34:36 00399898157TRLO1 XLON 18 June 2026 531 149.20 11:39:27 00399898782TRLO1 XLON 18 June 2026 547 149.40 11:50:50 00399899249TRLO1 XLON 18 June 2026 537 148.60 12:05:58 00399899843TRLO1 XLON 18 June 2026 532 148.40 12:06:23 00399899856TRLO1 XLON 18 June 2026 519 147.40 12:12:35 00399900035TRLO1 XLON 18 June 2026 551 147.00 12:22:32 00399900413TRLO1 XLON 18 June 2026 515 146.20 13:15:06 00399902279TRLO1 XLON 18 June 2026 529 147.60 13:47:21 00399903301TRLO1 XLON 18 June 2026 1058 147.60 13:47:21 00399903300TRLO1 XLON 18 June 2026 1098 147.80 14:25:10 00399904991TRLO1 XLON 18 June 2026 532 147.60 14:30:22 00399905247TRLO1 XLON 18 June 2026 560 146.80 14:38:52 00399905660TRLO1 XLON 18 June 2026 1252 148.00 15:07:34 00399907236TRLO1 XLON 18 June 2026 390 148.00 15:07:34 00399907235TRLO1 XLON 18 June 2026 1074 147.80 15:07:35 00399907238TRLO1 XLON 18 June 2026 516 147.60 15:13:55 00399907710TRLO1 XLON 18 June 2026 212 147.60 15:56:07 00399911128TRLO1 XLON 18 June 2026 520 147.60 15:56:07 00399911127TRLO1 XLON 18 June 2026 520 147.60 15:56:07 00399911126TRLO1 XLON 18 June 2026 520 147.60 15:56:07 00399911125TRLO1 XLON 18 June 2026 520 147.60 15:56:07 00399911124TRLO1 XLON 18 June 2026 520 147.60 15:56:07 00399911123TRLO1 XLON 18 June 2026 1041 147.60 15:56:07 00399911122TRLO1 XLON 18 June 2026 520 147.60 15:56:07 00399911130TRLO1 XLON 18 June 2026 308 147.60 15:56:07 00399911129TRLO1 XLON 18 June 2026 207 147.80 15:56:07 00399911132TRLO1 XLON 18 June 2026 1392 147.80 15:56:07 00399911131TRLO1 XLON 18 June 2026 471 147.80 15:57:08 00399911245TRLO1 XLON 18 June 2026 559 147.60 16:04:22 00399912016TRLO1 XLON 18 June 2026 413 148.00 16:19:49 00399913410TRLO1 XLON 18 June 2026 1000 147.80 16:19:49 00399913411TRLO1 XLON 18 June 2026 546 147.60 16:19:49 00399913412TRLO1 XLON 18 June 2026 92 147.80 16:19:50 00399913413TRLO1 XLON 19 June 2026 532 147.20 09:48:20 00400152597TRLO1 XLON 19 June 2026 1064 147.00 09:48:20 00400152598TRLO1 XLON 19 June 2026 1069 146.20 09:48:20 00400152599TRLO1 XLON 19 June 2026 537 146.00 09:48:35 00400152901TRLO1 XLON 19 June 2026 166 147.00 09:57:24 00400161244TRLO1 XLON 19 June 2026 1121 146.60 10:15:07 00400176726TRLO1 XLON 19 June 2026 8 147.00 10:24:35 00400186516TRLO1 XLON 19 June 2026 298 147.00 10:29:51 00400192007TRLO1 XLON 19 June 2026 570 147.00 10:34:10 00400200306TRLO1 XLON 19 June 2026 570 146.80 10:40:07 00400212758TRLO1 XLON 19 June 2026 569 146.80 10:40:07 00400212759TRLO1 XLON 19 June 2026 569 146.80 10:40:07 00400212760TRLO1 XLON 19 June 2026 533 146.40 10:57:08 00400255572TRLO1 XLON 19 June 2026 584 146.00 11:15:15 00400260082TRLO1 XLON 19 June 2026 631 146.20 12:02:24 00400262348TRLO1 XLON 19 June 2026 150 146.20 12:02:24 00400262349TRLO1 XLON 19 June 2026 519 146.00 12:18:47 00400262609TRLO1 XLON 19 June 2026 66 146.00 12:18:47 00400262610TRLO1 XLON 19 June 2026 585 145.60 12:19:01 00400262618TRLO1 XLON 19 June 2026 584 145.60 12:19:01 00400262619TRLO1 XLON 19 June 2026 557 145.40 12:28:06 00400262787TRLO1 XLON 19 June 2026 556 145.40 12:28:06 00400262788TRLO1 XLON 19 June 2026 125 146.00 12:44:56 00400263053TRLO1 XLON 19 June 2026 980 146.00 12:44:56 00400263054TRLO1 XLON 19 June 2026 100 146.00 12:44:56 00400263055TRLO1 XLON 19 June 2026 200 146.00 12:44:56 00400263056TRLO1 XLON 19 June 2026 533 145.60 12:50:12 00400263144TRLO1 XLON 19 June 2026 50 145.60 12:50:12 00400263145TRLO1 XLON 19 June 2026 483 145.60 12:50:12 00400263146TRLO1 XLON 19 June 2026 532 145.60 12:50:12 00400263147TRLO1 XLON 19 June 2026 533 145.60 12:50:12 00400263150TRLO1 XLON 19 June 2026 551 145.00 13:37:38 00400263994TRLO1 XLON 19 June 2026 706 145.80 13:50:41 00400264340TRLO1 XLON 19 June 2026 1101 146.40 13:54:54 00400264664TRLO1 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 22, 2026 05:12 ET (09:12 GMT)
DJ POS-Transaction in Own Shares -4-
19 June 2026 555 146.20 14:01:17 00400265016TRLO1 XLON 19 June 2026 547 146.00 14:18:10 00400265408TRLO1 XLON 19 June 2026 578 146.00 14:31:07 00400265663TRLO1 XLON 19 June 2026 12 146.40 14:42:13 00400265872TRLO1 XLON 19 June 2026 578 146.20 14:54:23 00400266147TRLO1 XLON 19 June 2026 569 146.20 15:01:16 00400266380TRLO1 XLON 19 June 2026 569 146.20 15:01:16 00400266381TRLO1 XLON 19 June 2026 569 146.20 15:01:16 00400266382TRLO1 XLON 19 June 2026 569 146.20 15:01:16 00400266383TRLO1 XLON 19 June 2026 2 146.60 15:03:52 00400266469TRLO1 XLON 19 June 2026 47 146.80 15:08:34 00400266674TRLO1 XLON 19 June 2026 758 146.80 15:08:34 00400266675TRLO1 XLON 19 June 2026 482 146.80 15:08:34 00400266676TRLO1 XLON 19 June 2026 225 146.80 15:08:34 00400266677TRLO1 XLON 19 June 2026 583 146.60 15:09:13 00400266700TRLO1 XLON 19 June 2026 1603 146.60 15:16:19 00400267042TRLO1 XLON 19 June 2026 3329 147.00 15:38:02 00400268160TRLO1 XLON 19 June 2026 454 147.00 15:38:02 00400268161TRLO1 XLON 19 June 2026 103 147.00 15:38:02 00400268162TRLO1 XLON 19 June 2026 578 146.80 15:40:50 00400268359TRLO1 XLON 19 June 2026 1654 146.80 15:50:50 00400268877TRLO1 XLON 19 June 2026 146 147.00 15:55:06 00400269019TRLO1 XLON 19 June 2026 398 147.00 15:55:06 00400269020TRLO1 XLON 19 June 2026 545 147.00 15:55:58 00400269043TRLO1 XLON 19 June 2026 543 146.80 15:58:21 00400269180TRLO1 XLON 19 June 2026 948 147.00 16:02:30 00400269538TRLO1 XLON 19 June 2026 541 147.00 16:03:14 00400269572TRLO1 XLON 19 June 2026 538 147.20 16:08:28 00400269786TRLO1 XLON 19 June 2026 245 147.60 16:09:18 00400269811TRLO1 XLON
- ENDS -
Enquiries:
Funding Circle:
Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol
Media Relations press@fundingcircle.com
Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse
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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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ISIN: GB00BG0TPX62 Category Code: POS TIDM: FCH LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19 Sequence No.: 432820 EQS News ID: 2350924 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
Image link: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2350924&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed
(END) Dow Jones Newswires
June 22, 2026 05:12 ET (09:12 GMT)