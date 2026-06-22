Die Nasa testet einen neuen Mars-Rover namens "Ernest". Er soll die Möglichkeiten der Mars-Erforschung verbessern, da einiges an ihm anders ist, als bei seinen Vorgängern. Er heißt "Exploration Rover for Navigating Extreme Sloped Terrain" oder kurz "Ernest", und soll auf dem Mars Großes vollbringen: Die Rede ist von einem Rover-Prototypen, den die Nasa aktuell testet und jetzt erstmals der Öffentlichkeit gezeigt hat. Bisherige Mars-Rover waren ziemlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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