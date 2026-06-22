Wien (www.anleihencheck.de) - Seitdem die USA und der Iran einen vorläufigen Friedensvertrag unterzeichnet haben, ist auf den Ölmärkten eine spürbare Entlastung zu beobachten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Normalisierung der Lieferketten brauche jedoch Zeit, und erneute Auseinandersetzungen im Nahen Osten könnten nicht ausgeschlossen werden. Dennoch habe sich der Ausblick für Inflation und Wirtschaftstätigkeit deutlich verbessert. Die Energieinflation dürfte sich abkühlen und habe ihren Höhepunkt vermutlich bereits erreicht. Das bedeute jedoch nicht, dass die kriegsbedingte erhöhte Preisdynamik über Nacht verschwinden werde: Verzögerte Nachwirkungen auf die Lebensmittelpreise wären in den kommenden Wochen oder Monaten nicht überraschend. Umfragen würden darüber hinaus noch auf verbleibende Kostendruckeffekte hindeuten. Niedrigere Ölpreise sollten auch die Stimmungslage wieder aufhellen, insbesondere die Konsumentenstimmung sei stark an die Entwicklung der Energiepreise gekoppelt. Ein verbessertes Stimmungsbild bei Konsumenten, aber auch im Industrie- und Dienstleistungssektor sollte vorausblickend positiv auf die Wirtschaftsaktivität wirken, das Ausmaß und der Zeitrahmen seien hier aber noch höchst ungewiss. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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