Linz (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Notenbank (CNB) hat den Leitzins auf 3,75% angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Erhöhung habe sich erst kurz vor der Sitzung am 12. Juni in einem Bloomberg-Interview in London abgezeichnet. Bis dahin sei man von einem unveränderten Leitzins von 3,50% ausgegangen. Im Wesentlichen seien es drei Faktoren, die der Notenbank Sorge bereiten und die Erhöhung begründen würden: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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