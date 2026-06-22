Mit "Ruta-E" plant Kolumbien den Aufbau seines ersten emissionsfreien Güterverkehrskorridors für Elektro-Lkw. Entlang der 1.195 Kilometer langen Strecke zwischen Bogotá und Cartagena will das Land die passende Ladeinfrastruktur bereitstellen. Das Projekt "Ruta-E: Clean Energy in Motion" wird gemeinsam vom kolumbianischen Verkehrsministerium, der Organisation CALSTART sowie mehreren Unternehmen aus der Logistik-, Energie- und Automobilbranche umgesetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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