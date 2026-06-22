Check: 5 Käufe für die Woche | Micron: Vor Zahlen, Abbvie: Übernahmen & OHB: Dax-Kandidat
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|OHB besorgt sich etwa eine halbe Milliarde Euro am Finanzmarkt - KKR steigt teilweise aus
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|MICRON TECHNOLOGY INC
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|OHB SE
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