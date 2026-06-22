Föhren (ots) -An Stand A3.119 präsentiert LivEye die Überwachungslösungen LivEye ProSolar und NSTR.securityVom 23. bis 25. Juni 2026 wird München mit der Intersolar Europe erneut zum internationalen Treffpunkt der Solarbranche. Auf der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft präsentiert LivEye in Halle A3, Stand 119, seine Sicherheitslösungen für Photovoltaikanlagen. Im Fokus stehen die Überwachungssysteme LivEye ProSolar und NSTR.security, die Betreiber wirksam vor Diebstahl, Vandalismus und unbefugtem Zutritt schützen. Besucher können sich zudem direkt mit Andreas Valtin, Vertriebsleiter Bau & Industrie, und Michael Bals, Key Account Manager Solar, über aktuelle Sicherheitsanforderungen und individuelle Schutzkonzepte austauschen.Beide Lösungen kombinieren moderne Kameratechnik, KI-gestützte Analysesoftware und eine 24/7 besetzte Leitstelle, um Solarparks und andere Energieinfrastrukturen zuverlässig abzusichernEnergieautarke Sicherheit mit LivEye ProSolarSolarparks befinden sich häufig in abgelegenen Gebieten und sind dadurch besonders anfällig für Diebstahl und Sabotage. Mit LivEye ProSolar bietet LivEye eine Überwachungslösung, die speziell für Standorte ohne vorhandene Infrastruktur entwickelt wurde. Drei Solarmodule und eine Brennstoffzelle versorgen den 6,5 Meter hohen Videoturm zuverlässig mit Energie. Zwei leistungsstarke PTZ-Kameras überwachen einen Radius von bis zu 200 Metern und erfassen sicherheitsrelevante Ereignisse auch auf weitläufigen Flächen.Dauerhafte Absicherung mit NSTR.securityFür den langfristigen Schutz von Solarparks und technischen Anlagen präsentiert LivEye zudem NSTR.security. Die kompakte Lösung zur Festinstallation lässt sich flexibel an Gebäuden, Masten oder Zäunen montieren und überwacht mit fünf integrierten Kameras Flächen von bis zu 4.300 Quadratmetern. Betreiber profitieren von einem Mietmodell inklusive Wartung und Service sowie einer kontinuierlichen Betreuung durch LivEye.KI und Leitstelle im ZusammenspielBei beiden Lösungen analysiert eine KI-gestützte Software die Kamerabilder in Echtzeit. Erkennt das System unbefugte Personen in definierten Sicherheitsbereichen, wird die LivEye-Leitstelle automatisch informiert. Die geschulten Operatoren prüfen die Situation, sprechen Eindringlinge bei Bedarf direkt über Lautsprecher an und leiten abgestimmte Maßnahmen ein. Dazu gehören die Alarmierung von Polizei sowie die beweissichere Dokumentation des Vorfalls.Die LivEye-Experten stehen Besuchern der Intersolar Europe 2026 für den fachlichen Austausch zur Verfügung und demonstrieren anhand konkreter Anwendungsbeispiele, wie moderne Videoüberwachungslösungen Energieinfrastrukturen zuverlässig absichern.LivEye auf der Intersolar Europe 2026Halle A3 | Stand A3.119Über die LivEye GmbHDie LivEye GmbH bietet seit 2018 mobile Videoüberwachungssysteme für den Einsatz in ganz Europa. Sie erfüllt mit ihrem Full-Service-Konzept Sicherheitsansprüche vom Gewerbebetrieb bis zum Kraftwerk. Mit moderner Kameratechnik, gezieltem Einsatz von KI-gestützter Anomalieerkennung und 24/7 besetzter Leitstelle überwachen ihre Lösungen temporäre Risikozonen. Dauerhafte Installation im Abo-Modell ermöglicht das inhouse produzierte System nstr.security. LivEye beschäftigt rund 150 Mitarbeiter an zehn Standorten in der D-A-CH-Region sowie in Polen. Mit mehr als 2.000 Systemen im Einsatz zählt das Unternehmen zu den größten Anbietern mobiler Videoüberwachung in Europa. Qualität und Service unterstreichen zahlreiche Zertifizierungen wie ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 oder HPQR als anerkannter Partner für öffentliche Aufträge. Besondere Anerkennung erhielt LivEye durch den Best of Technology Award 2025 der WirtschaftsWoche sowie die Auszeichnung des FAZ-Instituts als attraktiver Arbeitgeber. Weitere Infos liefern www.liveye.com und www.nstr.security.Pressekontakt:Carsten SimonsLivEye GmbHEuropa-Allee 56bD-54343 Föhren bei Trierpresse@liveye.comOriginal-Content von: LivEye GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170731/6299162