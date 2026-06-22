Bozen (ots) -- Der neue High Performance Dispenser (HP Dispenser) versorgt besonders leistungsstarke Elektro-Pkw über CCS2 mit mehr als 1.000 A und bis zu 1.000 kW.- Bei Fahrzeugen, die eine entsprechende Ladeleistung aufnehmen können, lädt er die Batterie in weniger als 10 Minuten von 10 auf 80 Prozent.- Mit HP Dispenser, EV Dispenser und MCS Dispenser adressiert die modular aufgebaute HYC1000-Serie unterschiedliche Anforderungen - von elektrischen Pkw bis zu schweren Nutzfahrzeugen.Elektrofahrzeuge etablieren sich zunehmend und kommen in immer mehr Bereichen zum Einsatz. Insbesondere im Premiumsegment können neue Modelle mit höheren Leistungen laden. Die Ladeinfrastruktur muss mit dieser Entwicklung Schritt halten: mit hohen Leistungen für moderne Hochvoltarchitekturen und der Flexibilität, bereits im Markt befindliche E-Fahrzeuge ebenso wie unterschiedliche Standortkonzepte zu unterstützen.Alpitronic erweitert deshalb sein dezentrales Megawatt-Ladesystem HYC1000 um den neuen High Performance Dispenser (HP Dispenser) für ultraschnelles Laden. Die neue Variante wurde für Elektro-Pkw mit besonders hoher Ladeleistung entwickelt. Über nur einen flüssigkeitsgekühlten CCS2-Ladeanschluss stellt der HP Dispenser Ströme von mehr als 1.000 A und Ladeleistungen von bis zu 1.000 kW bereit.Ultraschnelles Laden flexibel integrierenBetreiber können mit der HYC1000-Plattform Standorte flexibler auslegen und unterschiedliche Fahrzeugklassen mit einem System versorgen. Der neue HP Dispenser arbeitet in einem Spannungsbereich von 150 bis 1.000 V. Die Leistung wird über das zentrale Power Cabinet in Schritten von 62,5 kW bereitgestellt. Ein Power Cabinet verfügt über acht Ausgänge, ein HP Dispenser belegt zwei davon. Damit können an einem Power Cabinet bis zu vier HP Dispenser betrieben werden.Auch gemischte Konfigurationen sind möglich: So lassen sich beispielsweise drei EV Dispenser mit zwei CCS2-Steckern und ein HP Dispenser kombinieren. An diesem Standort entstehen somit sieben Ladepunkte, darunter ein Ladepunkt für ultraschnelles Laden mit bis zu 1 MW via CCS2.Schneller laden, schneller weiterfahrenBei Fahrzeugen, die eine entsprechende Ladeleistung aufnehmen können, lädt der HP Dispenser die Batterie in weniger als 10 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Insbesondere auf der Langstrecke können hohe Ladeleistungen die Standzeiten deutlich verkürzen. Damit unterstützt der HP Dispenser vor allem an Schnellstraßen oder Autobahnen ein Ladeerlebnis, das sich dem klassischen Tankstopp annähert."Mit dem neuen HP Dispenser erweitern wir unseren HYC1000 um eine Lösung, die hohe Ladeperformance mit der Flexibilität eines verteilten Ladesystems kombiniert", sagt Philipp Senoner, CEO von Alpitronic. "Kurze Ladezeiten sind für viele eine zentrale Voraussetzung für den Umstieg auf Elektromobilität. Wir sind stolz darauf, als europäisches Unternehmen das ultraschnelle Laden weiter voranzubringen und damit zusätzliche Argumente für elektrisches Fahren zu liefern."Unter Extrembedingungen getestetDie Leistungsfähigkeit des neuen Dispensers erprobte Alpitronic bereits im vergangenen Jahr auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke im italienischen Nardò. Dort kam ein Prototyp während einer Rekordfahrt zum Einsatz und ermöglichte über einen Zeitraum von acht Tagen Ladestopps mit einer durchschnittlichen Ladeleistung von rund 850 kW. In einem anschließenden Test erzielte der Prototyp-Dispenser eine Spitzenladeleistung von 1.041 kW bei einem Spitzenstrom von 1.176 A. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse flossen in die Serienentwicklung ein.Der HP Dispenser wird zunächst in Europa verfügbar sein. Die Markteinführung in den USA und Kanada ist 2027 vorgesehen.Weitere Details zum HP Dispenser sind hier (https://app.papirfly.com/shared/assets/72db56a2f3da0987bd6c) zu finden.Über den HYC1000Der HYC1000 ist ein dezentrales Megawatt-Ladesystem, das maximale Flexibilität für den Aufbau leistungsstarker Ladeinfrastruktur bietet. Im zentralen Power Cabinet sind acht Power-Stacks mit jeweils 125 kW verbaut, die gemeinsam eine Gesamtleistung von 1 Megawatt bereitstellen. An das Power Cabinet lassen sich je nach Standortanforderung unterschiedliche Dispenser anbinden: Der MCS Dispenser erschließt das Laden auf Megawatt-Niveau für schwere Nutzfahrzeuge, während der EV Dispenser mit bis zu zwei CCS2-Steckern und der neue HP Dispenser mit einem CCS2-Stecker E-Fahrzeuge versorgen.Über Alpitronic2009 wurde Alpitronic mit Hauptsitz in Bozen (Südtirol, Italien) gegründet. Seit 2017 entwickelt und fertigt das Unternehmen leistungsstarke Ladelösungen für die Elektromobilität. Mit einem konsequenten Fokus auf Innovation, Zuverlässigkeit und Qualität hat sich Alpitronic zum führenden Anbieter skalierbarer DC-Schnellladeinfrastruktur in Europa entwickelt und wächst durch eine gezielte Internationalisierungsstrategie und starke Partnerschaften weiter.Die Hypercharger-Produktfamilie, darunter die etablierten Systeme HYC50, HYC200, HYC400 und HYC400 Series 2 sowie das dezentrale Megawatt-Ladesystem HYC1000, bietet eine zukunftssichere Plattform, die auf die stetig wachsenden Anforderungen moderner Elektrofahrzeuge ausgelegt ist - von Pkw bis hin zu schweren Nutzfahrzeugen im Fernverkehr.Kontakt:Katharina StrebelCommunications & Content Strategy Specialistwww.alpitronic.it | katharina.strebel@alpitronic.it | +49 152 09757015Original-Content von: Alpitronic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182867/6299149