Final Countdown! Nur noch heute können Sie sich Ihren Startplatz für Runde 17 des Xtrem-Depots sichern. Morgen, am 23. Juni, fällt der Startschuss - danach ist ein Einstieg erst wieder zur neuen Runde möglich.Das Xtrem-Depot ist der Börsenbrief für risikobereite Anleger, die mehr wollen als Durchschnittsrenditen. Stefan Sommer und Timo Nützel suchen 7 Monate lang nach den heißesten Trends am Markt und setzen gezielt auf ausgewählte Optionsscheine mit maXimaler Hebel-Power.Die letzte Runde hat gezeigt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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