Ulm (ots) -- Langfristiges Engagement bis 2029 als Bekenntnis zum Verein und zur Stadt- Partnerschaft umfasst neben der ersten Mannschaft auch das Nachwuchsleistungszentrum und die Jugendmannschaften von der U13 bis zur U19- Umbenennung in "Magirus-Nachwuchsleistungszentrum": Einsatz für Nachwuchsförderung und die Region- Kadervorstellung mit Gottesdienst im Ulmer Münster am 19. Juli 2026Zwei Namen, die seit Generationen eng mit Ulm verbunden sind, gehen künftig gemeinsam nach vorne: Die Magirus GmbH wird neuer Hauptsponsor des SSV Ulm 1846 Fussball. Die langfristig bis 2029 angelegte Partnerschaft umfasst neben der ersten Mannschaft auch das Nachwuchsleistungszentrum sowie die Jugendmannschaften von der U13 bis zur U19. Darüber hinaus wird das Nachwuchsleistungszentrum künftig als "Magirus-Nachwuchsleistungszentrum" auftreten. Die Partnerschaft verbindet zwei Ulmer Institutionen, die nicht nur ihre Heimat prägen, sondern weit über deren Grenzen hinaus bekannt sind.Mehr als ein Trikotsponsoring: Einsatz für Nachwuchs und die Region"Diese Partnerschaft ist für uns mehr als ein Sponsoring. Sie ist ein klares Bekenntnis zu Ulm, zu den Menschen in unserer Region und zu einem Verein, der für viele Generationen ein wichtiger Teil der Identität dieser Stadt ist", sagt Fatmir Veselaj, CEO der Magirus GmbH. "Teamgeist zeigt sich nicht nur in erfolgreichen Zeiten. Er zeigt sich vor allem dann, wenn Herausforderungen gemeinsam angenommen werden und man den Blick nach vorne richtet. Genau deshalb freuen wir uns darauf, diesen Weg an der Seite des SSV Ulm 1846 Fussball zu gehen und neue Perspektiven zu schaffen."Neben dem Engagement als Hauptsponsor der ersten Mannschaft wird Magirus auch das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des SSV Ulm 1846 Fussball unterstützen. Damit setzt das Unternehmen bewusst auf die Förderung junger Talente und investiert in deren Entwicklung in der Region. "Große Tradition bedeutet auch große Verantwortung. Wir möchten nicht nur den Profifußball unterstützen, sondern auch jungen Menschen Perspektiven geben und die nächste Generation fördern", so Veselaj weiter.Starkes Signal für die ZukunftAuch der SSV Ulm 1846 Fussball sieht in der Partnerschaft ein wichtiges Zeichen für die Zukunft. Dominik Schwärzel, Vorstandsvorsitzender des SSV Ulm 1846 Fussball, erklärt: "Mit Magirus gewinnen wir einen Partner, der wie kaum ein anderes Unternehmen für Ulm steht. Beide verbindet eine lange Tradition, eine tiefe Verwurzelung in der Region und die Überzeugung, dass nachhaltige Entwicklung Zeit, Vertrauen und Zusammenhalt braucht. Dass sich Magirus bis 2029 engagiert und darüber hinaus auch unser NLZ unterstützt, unterstreicht den langfristigen Charakter der Partnerschaft und ist Ausdruck eines gemeinsamen Verständnisses von Verantwortung und Entwicklung."Fast fünf Jahrzehnte nach dem Engagement als Trikotsponsor des FC Bayern München kehrt der Name Magirus in den Fußball zurück. Schon damals wurde auf die verbindende Kraft des Sports und die Sichtbarkeit einer starken Marke gesetzt. Auch heute stehen nicht kurzfristige Erfolge im Mittelpunkt, sondern langfristiges Engagement, Vertrauen und die Überzeugung, dass nachhaltige Entwicklung Zeit braucht.Aus Ulm. Für Ulm: Gemeinsame Wurzeln. Gemeinsame Zukunft.Die Verbindung zwischen Magirus und dem Ulmer Sport reicht bis zu den Anfängen zurück: Der Ulmer Kaufmannssohn, Feuerwehrmann und Unternehmensgründer Conrad Dietrich Magirus war auch Turnwart der Turngemeinde Ulm 1846. Aus dem Kreis der Turner entstand 1847 der erste Ulmer Steigerzug - der Beginn der Freiwilligen Feuerwehr Ulm. Damit reichen die Wurzeln beider Partner bis in dieselbe Zeit zurück. Was beide seit damals verbindet, ist mehr als Geschichte. Es ist die Überzeugung, dass große Erfolge dort entstehen, wo Menschen zusammenhalten, Verantwortung übernehmen und Teamgeist über Generationen hinweg tragen.Ein gemeinsames Zeichen setzen der SSV Ulm 1846 Fussball und Magirus am 19. Juli 2026. Mit einem Gottesdienst um 12:00 Uhr im Ulmer Münster und der anschließenden Kadervorstellung beginnt ein neues Kapitel zweier Ulmer Traditionen - gemeinsam mit Fans, Partnern und allen, die sich mit Verein und Region verbunden fühlen.BILDUNTERSCHRIFTEN (COPYRIGHT MAGIRUS)Bild 1: Luftaufnahme mit SSV-Banner im Werk von Magirus: Der SSV Ulm 1846 Fussball und Magirus starten ihre Partnerschaft bis 2029[Download Bild 1] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/2026/_06/2026-06-20_Magirus_PR_Sponsoring_SSV_Ulm_1846_Fussball_Bild_01.jpg)Bild 2: Zwei Ulmer Traditionen gehen gemeinsam nach vorne: Das Magirus Logo ziert künftig die Trikots des SSV Ulm 1846 Fussball.[Download Bild 2] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/2026/_06/2026-06-20_Magirus_PR_Sponsoring_SSV_Ulm_1846_Fussball_Bild_02.jpg)Bild 3: Mateo Mrden steht für die nächste Generation: Mit ihrem Engagement beim SSV Ulm 1846 Fussball und im Nachwuchsleistungszentrum investieren Verein und Magirus gemeinsam in die Zukunft der Region.[Download Bild 3] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/2026/_06/2026-06-20_Magirus_PR_Sponsoring_SSV_Ulm_1846_Fussball_Bild_03.jpg)ÜBER MAGIRUSLeidenschaft und Präzision, High-Tech und Handwerk. Seit 1864 steht Magirus für die Verbindung von Innovation und Tradition - im Dienst derjenigen, die unsere Gesellschaft schützen. Als Systemanbieter für Brand- und Katastrophenschutz sowie Defense & Security entwickelt Magirus integrierte Lösungen entlang der gesamten Einsatzkette - von Fahrzeugen über Technologien bis hin zu digitalen Systemen - für Feuerwehren, Einsatzorganisationen, Sicherheitsbehörden und all jene, die Verantwortung für den Schutz unserer Gesellschaft und kritischer Infrastrukturen tragen. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Einsatzfahrzeugen - von Löschfahrzeugen und Drehleitern bis hin zu spezialisierten und taktischen Fahrzeuglösungen -, ergänzt durch digitale Einsatz- und Flottenmanagementsysteme, Robotiklösungen, leistungsstarke Pumpen sowie Equipment und umfassende Serviceleistungen. Mit über 1.700 Mitarbeitenden an Standorten in Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und der Schweiz ist Magirus international präsent.ÜBER DEN SSV ULM 1846 FUSSBALLDer SSV Ulm 1846 Fussball ist ein traditionsreicher Fußballverein, der eine lange Geschichte als Sportverein hat und in der Region tief verwurzelt ist. Nachwuchsförderung ist ein wichtiger und zentraler Bestandteil des Vereins, viele heutige Fußballprofis wurden beim SSV ausgebildet. Das altehrwürde Donaustadion ist die Heimspielstätte der "Ulmer Spatzen", dort wurde bereits Bundesligafußball gespielt. Ein wichtiger Pfeiler sind die vielen langjährigen Partnerschaften mit regionalen Unternehmen.KURZVITAFatmir Veselaj, Chief Executive Officer (CEO) Magirus GmbHFatmir Veselaj ist seit Juli 2025 CEO von Magirus und verantwortet die strategische Ausrichtung sowie die Weiterentwicklung des Unternehmens. Zuvor leitete er als Chief Restructuring Officer (CRO) die ersten wichtigen Schritte zur Stabilisierung des Unternehmens ein.[Download Portrait 1] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/portraits/Magirus_CEO_Fatmir_Veselaj.jpg)Dominik Schwärzel, Vorstandsvorsitzender SSV Ulm 1846 FussballDominik Schwärzel ist seit Januar 2026 Vorstandsvorsitzender des SSV Ulm 1846 Fussball. Der gebürtige Ulmer ist zudem CEO der Wilken Software Group und verantwortet gemeinsam mit seinem Team die strategische Weiterentwicklung des Vereins.[Download Portrait 2] (https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/ivecomagirus/images/press_releases/portraits/SSV_Ulm_1846_Fussball_Dominik_Schwaerzel_Portrait.jpg)Pressekontakt:Pierre DeraëdMagirus GmbHGlobal Marketing & Corporate CommunicationsGraf-Arco-Strasse 3089079 UlmE-Mail: pr@magirusgroup.comMobil: +49 151 58011330Original-Content von: Magirus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181687/6299199