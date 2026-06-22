Mistrade-Klauseln haben einen legitimen Zweck. Sie sollen Marktteilnehmer vor offensichtlichen Preisfehlern, technischen Pannen und irrtümlichen Ausführungen schützen. Niemand wird ernsthaft bestreiten, dass ein Handel zu 8 Euro statt 80 Euro korrigiert werden darf. Doch was passiert, wenn die Situation weniger eindeutig ist? Wenn Kurse über einen längeren Zeitraum gestellt werden, zahlreiche Transaktionen ausgeführt werden und Geschäfte zunächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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