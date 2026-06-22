Die Meta-Aktie befindet sich weiterhin in einer schwierigen Marktphase. Während viele Technologieaktien zuletzt wieder Stärke zeigen konnten, bleibt die Entwicklung bei Meta vergleichsweise verhalten. Vor allem die hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz sorgen weiterhin für Diskussionen unter Anlegern. Gleichzeitig zeigt auch das Chartbild aktuell wenig Euphorie. Hohe KI-Ausgaben belasten die Stimmung Fundamental gehört Meta weiterhin zu den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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