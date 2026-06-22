Die Aktivität auf der Bitcoin-Blockchain hat neuen Daten zufolge zuletzt deutlich zugelegt. Eine Untersuchung der Analyseplattform CryptoQuant zeigt überdies eine zunehmende Entkopplung zwischen On-Chain-Aktivität und Bitcoin-Preis. Wie passt das zusammen? DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Datenlage.• Die On-Chain-Aktivität im Bitcoin-Netzwerk hat ein Mehrjahreshoch erreicht.• Haupttreiber der Aktivität sind Transaktionen mit Kleinstbeträgen.• Das Chartbild des Bitcoin ist weiter angeschlagen.Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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