DAX im Minus - geopolitische Entspannung stützt Märkte weltweit

Der DAX handelt zur Mittagszeit etwas leichter. Der EuroStoxx 50 hingegen zeigt sich stabil. Die US-Indizes werden vorbörslich mit leichten Gewinnen erwartet. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel mit deutlichen Aufschlägen.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt steht die Annäherung zwischen den USA und dem Iran. Fortschritte bei den Gesprächen über ein mögliches Abkommen drücken die Ölpreise und verbessern die Risikoneigung der Investoren.
Parallel dazu liefern Signale aus Asien wichtige Impulse. Die positive Entwicklung an den dortigen Börsen wird vor allem durch Technologieaktien getragen, die als Gradmesser für globale Wachstumsfantasien gelten.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Nordex setzt seine dynamische Aufwärtsbewegung fort und gehört zu den auffälligsten Titeln im Handel. Die Aktie gewinnt weiter an Boden, gestützt durch mehrere Großaufträge aus den USA. Diese unterstreichen die operative Expansion und stärken die Marktstellung im wichtigen nordamerikanischen Geschäft.
Hochtief rückt ebenfalls in den Fokus und verzeichnet steigende Kurse. Ausschlaggebend ist die heutige Aufnahme in den DAX, die zusätzliche Nachfrage durch indexgebundene Investoren erzeugt und kurzfristig für erhöhten Handelsumsatz sorgt.
Volkswagen zeigt sich hingegen schwächer. Belastend wirken anhaltend verhaltene Perspektiven im chinesischen Automarkt, der für den Konzern von zentraler Bedeutung bleibt und derzeit keine klare Erholung signalisiert.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UN6WHX
|15,81
|23438,720208 Punkte
|15,77
|Open End
|Dow Jones Industrial Average Index
|Bull
|UN9NYX
|11,56
|50339,302904 Punkte
|40,2
|Open End
|DAX
|Bull
|UN9K3S
|4,35
|24553,441943 Punkte
|57,06
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2Y9L
|12,08
|26154,660865 Punkte
|20,69
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UN8DR1
|12,13
|23759,871166 Punkte
|20,66
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.06.2026; 12:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Deutsche Bank AG
|Call
|UG48NZ
|0,32
|45,00 EUR
|9,39
|16.12.2026
|Allianz SE
|Call
|UN7ANW
|1,92
|430,00 EUR
|8,94
|17.03.2027
|Intel Corp.
|Call
|UN6V6S
|41,37
|100,00 USD
|2,49
|16.09.2026
|Micron Technology, Inc.
|Call
|UN87FA
|29,89
|950,00 USD
|2,59
|16.09.2026
|Deutsche Lufthansa AG
|Call
|UG2GSD
|0,51
|10,50 EUR
|6,36
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.06.2026; 12:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UN7AWM
|1,24
|24163,056822 Punkte
|30
|Open End
|Tesla, Inc
|Long
|UG3SBD
|1,52
|320,619259 USD
|5
|Open End
|Tesla, Inc
|Short
|UG9SK2
|1,84
|480,599718 USD
|5
|Open End
|DAX
|Long
|HD6QGE
|1,10
|22219,398528 Punkte
|9
|Open End
|TeamViewer SE
|Long
|UN0YJB
|4,65
|2,539582 EUR
|2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.06.2026; 12:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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