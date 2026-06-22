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onemarkets Blog
22.06.2026 12:50 Uhr
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DAX im Minus - geopolitische Entspannung stützt Märkte weltweit

Der DAX handelt zur Mittagszeit etwas leichter. Der EuroStoxx 50 hingegen zeigt sich stabil. Die US-Indizes werden vorbörslich mit leichten Gewinnen erwartet. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel mit deutlichen Aufschlägen.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt steht die Annäherung zwischen den USA und dem Iran. Fortschritte bei den Gesprächen über ein mögliches Abkommen drücken die Ölpreise und verbessern die Risikoneigung der Investoren.
Parallel dazu liefern Signale aus Asien wichtige Impulse. Die positive Entwicklung an den dortigen Börsen wird vor allem durch Technologieaktien getragen, die als Gradmesser für globale Wachstumsfantasien gelten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Nordex setzt seine dynamische Aufwärtsbewegung fort und gehört zu den auffälligsten Titeln im Handel. Die Aktie gewinnt weiter an Boden, gestützt durch mehrere Großaufträge aus den USA. Diese unterstreichen die operative Expansion und stärken die Marktstellung im wichtigen nordamerikanischen Geschäft.

Hochtief rückt ebenfalls in den Fokus und verzeichnet steigende Kurse. Ausschlaggebend ist die heutige Aufnahme in den DAX, die zusätzliche Nachfrage durch indexgebundene Investoren erzeugt und kurzfristig für erhöhten Handelsumsatz sorgt.

Volkswagen zeigt sich hingegen schwächer. Belastend wirken anhaltend verhaltene Perspektiven im chinesischen Automarkt, der für den Konzern von zentraler Bedeutung bleibt und derzeit keine klare Erholung signalisiert.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX Bull UN6WHX 15,81 23438,720208 Punkte 15,77 Open End
Dow Jones Industrial Average Index Bull UN9NYX 11,56 50339,302904 Punkte 40,2 Open End
DAX Bull UN9K3S 4,35 24553,441943 Punkte 57,06 Open End
DAX Bear UG2Y9L 12,08 26154,660865 Punkte 20,69 Open End
X-DAX Bull UN8DR1 12,13 23759,871166 Punkte 20,66 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.06.2026; 12:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Deutsche Bank AG Call UG48NZ 0,32 45,00 EUR 9,39 16.12.2026
Allianz SE Call UN7ANW 1,92 430,00 EUR 8,94 17.03.2027
Intel Corp. Call UN6V6S 41,37 100,00 USD 2,49 16.09.2026
Micron Technology, Inc. Call UN87FA 29,89 950,00 USD 2,59 16.09.2026
Deutsche Lufthansa AG Call UG2GSD 0,51 10,50 EUR 6,36 16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.06.2026; 12:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX Long UN7AWM 1,24 24163,056822 Punkte 30 Open End
Tesla, Inc Long UG3SBD 1,52 320,619259 USD 5 Open End
Tesla, Inc Short UG9SK2 1,84 480,599718 USD 5 Open End
DAX Long HD6QGE 1,10 22219,398528 Punkte 9 Open End
TeamViewer SE Long UN0YJB 4,65 2,539582 EUR 2 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.06.2026; 12:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

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