DJ MARKT USA/Leichtes Minus - Blicke auf USA/Iran-Verhandlungen gerichtet

Leichte Abgaben deuten sich zu Wochenbeginn an der Wall Street an. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich um 0,1 Prozent. Im Fokus stehen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für einen dauerhaften Frieden. Fortschritte bei den Verhandlungen, einschließlich der Bemühungen um eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus trotz anhaltender diplomatischer Herausforderungen bezüglich des Libanon, haben die Sorgen um die Unterbrechungen der Energieversorgung gemindert und die Befürchtungen eines breiteren Inflationsschocks verringert, heißt es von der Saxo Bank.

Der Speicherchiphersteller SK Hynix hat Samsung Electronics überholt und ist das wertvollste Unternehmen Südkoreas. Treiber dafür ist der KI-bedingte Chip-Boom. SK Hynix, ein wichtiger Lieferant von High-Bandwidth-Memory-Produkten (HBM), die in Nvidias KI-Beschleunigern verwendet werden, verzeichnete im April einen verfünffachten Anstieg des Quartalsüberschusses aufgrund der steigenden Nachfrage. In den vergangenen Jahren haben Speicherhersteller die HBM-Produktion für spezialisierte Speicher priorisiert, die für KI benötigt werden. Das Training großer Sprachmodelle macht in der Regel die Kombination von Nvidias Grafikprozessoren mit HBM erforderlich. Die Nvidia-Aktie verliert vorbörslich 0,7 Prozent.

Im Blick könnten auch diverse Veränderungen bei den Zusammensetzungen von S&P-500 und Nasdaq-100 stehen. So werden die Aktien von Flex und Marvell Technology in den S&P-500 aufgenommen. Dagegen müssen Campbell's und Pool ihren Platz in dem Index räumen. Neue Mitglieder des Nasdaq-100 werden Astera Labs, Coreweave, Nebius, Rocket Lab und Teradyne. Entnommen werden die Papiere von Charter Communications, Cognizant, Insmed, Verisk und Zscaler.

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June 22, 2026 06:26 ET (10:26 GMT)

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