München (ots) -- The Mobility House realisiert und zertifiziert im Co-Development mit EcoG und Zhejiang EV-Tech Co., Ltd. die skalierbarste bidirektionale DC-Wallbox Europas.- Universelle Blaupause für Automobil- und Energiewirtschaft: EcoG liefert volle Konformität mit ISO 15118-2 & 20 und OCPP 2.1, mit garantierter Interoperabilität über alle künftigen Fahrzeugklassen der 800 Volt-Technologie.- One-Stop-Shop für bidirektionales Laden: The Mobility House vereint Hardware, intelligentes Energiemanagement (V2G + V2H) und kommerzielle Flexibilitätsvermarktung erstmals aus einer Hand.- Die bidirektionale DC-Wallbox ChargeLine BiDi ist auf der Power2Drive in München auf den Messeständen von EcoG (B6.130) inklusive Live-Demo mit einem VW ID.3 und The Mobility House (B6.510) vom 23.-26. Juni ausgestellt.Der Durchbruch für das bidirektionale Laden in der Masse steht bevor. In einer wegweisenden Kooperation haben die führenden deutschen Technologieunternehmen The Mobility House und EcoG, mithilfe des chinesischen High-Tech-Champions mit Spezialisierung auf Hochvolt-Energiesysteme EV-Tech, die ultrakompakte, hocheffiziente 11-kW-DC-Wallbox ChargeLine Bidi zur Serienreife gebracht und zertifiziert - und machen das Elektroauto damit endgültig zum aktiven Teil der Eigenverbrauchsoptimierung und des Energiesystems. Erste prominente OEM-Kunden sind an Bord und sichern den Markthochlauf ab.Eine universelle Blaupause für die gesamte Automobil- und EnergieindustrieDas Besondere an diesem Joint-Approach: Die ChargeLine BiDi ist kein proprietäres Inselsystem. Sie basiert konsequent auf den neuesten Industriestandards ISO 15118-20 und OCPP 2.1 - und bleibt darüber hinaus kompatibel mit den Vorgängerversionen ISO 15118-2, sowie OCPP 2.01 und OCPP 1.6, um die Interoperabilität mit bereits im Markt befindlichen Fahrzeugen und Backends vollständig zu gewährleisten. Diese Kombination aus vollständiger Standardkonformität, 800 Volt-Technologie und der Möglichkeit zur kundenindividuellen Anpassung ist erstmals auf dem Markt verfügbar. Damit ist die ChargeLine BiDi auf den Fahrzeugmarkt von morgen ausgelegt: Bis 2030 wird die Mehrheit der Performance-Elektrofahrzeuge für hohe Effizienz auf 800 Volt-Architekturen setzen .Das bedeutet: Jeder Automobilhersteller kann diese Technologie ab sofort für sein eigenes Kunden-Ökosystem replizieren. Jedes ISO 15118-20-kompatible Elektrofahrzeug kann an der Ladestation geladen und entladen werden. Durch Over-the-Air-Updates lässt sich die Station zudem nach dem Kauf aktualisieren, um die Kompatibilität dauerhaft sicherzustellen. Damit ist das Fundament gelegt, um Millionen von Fahrzeugbatterien als dezentrale Energiespeicher zu nutzen, Spitzenlasten im Netz auszugleichen und E-Autofahrern erhebliche Kostenvorteile durch die aktive Teilnahme am Energiemarkt zu ermöglichen.Gleiches gilt für Energieversorger: Jeder Versorger kann sein OCPP 2.1-Backend zur Ladesteuerung an die ChargeLine BiDi anschließen. Damit können sowohl Automobilhersteller als auch Energieversorger die bidirektionale Wallbox nahtlos in ihr bestehendes Angebot integrieren.Mit der ChargeLine BiDi schließt The Mobility House die letzte Lücke seines One-Stop-Shops für bidirektionales Laden.Als Anbieter ganzheitlicher Vehicle-to-Grid- (V2G) und Vehicle-to-Home-Lösungen (V2H) ermöglicht The Mobility House seinen Kunden nun erstmals eine vollständig integrierte Lösung aus Hardware, Energiemanagement und Flexibilitätsvermarktung aus einer Hand.Der Vertrieb erfolgt über ausgewählte OEM-Partner sowie qualifizierte Installations- und Vertriebspartner. Interessierte Unternehmen und Endkunden können sich bereits heute online registrieren und erhalten weitere Informationen zur Verfügbarkeit, zu technischen Spezifikationen und zu den jeweiligen Bezugswegen.Für OEM-Partner ist die ChargeLine BiDi ab sofort für Integrationstests verfügbar. Für Großhändler, Installations- und Vertriebspartner startet die Belieferung im Herbst 2026. Die Preise werden in Kürze durch die Partner kommuniziert.Technologische Highlights- Kompakte 11 kW DC-Leistung: Optimal dimensioniert für das Laden und Entladen im privaten und semi-öffentlichen Raum.- 800 Volt-Technologie - zukunftssicher ab Tag 1: Die ChargeLine BiDi ist als eigenständige Wallbox vollständig mit 800 Volt-Hochvoltplattformen kompatibel. Keine Kompromisse beim Fahrzeugportfolio durch eine Limitierung auf 400V-Systeme die zukünftig die Minderheit sein werden.- Integriertes Energiemanagement: V2G und V2H aus einer Hand, von der Energiemarktteilnahme bis zur Eigenverbrauchsoptimierung. Eine frei belegbare Edge-Computing-Unit, basierend auf EcoG OS, bringt lokale Intelligenz direkt in die Wallbox. Mit verschiedenen HEMS-Kooperationspartnern werden über 80 % aller PV-, Speicher- und Wärmepumpen-Kombinationen im Markt abgedeckt.- Verlässlich & zukunftssicher durch EcoG OS: Die Steuerungstechnologie und das integrierte Betriebssystem gewährleistet kontinuierliche Interoperabilität mit den V2G fähigen Fahrzeugen am Markt durch Over-the-Air-Updates und die nahtlose Anpassung an regulatorische Weiterentwicklungen. Betrieben und erprobt auf über 25.000 aktiven Ladepunkten weltweit.- Maximale Markenkompatibilität: Volle Unterstützung von ISO 15118- 2 & -20 und OCPP 2.1 sowie der Vorgängerversionen OCPP 2.01 und OCPP 1.6 sichert Interoperabilität mit bereits verfügbaren und zukünftigen bidirektionalen Fahrzeugen und Backendsystemen.- Cybersicherheit nach EU-Norm: Verschlüsselte Fahrzeugkommunikation, NIS-2-konform und EN-18031-zertifiziert. Zukunftssicher für die regulatorischen Anforderungen des Energiemarkts.- Dreifach zertifiziert für den europäischen Markt: TÜV-geprüft nach EN 18031 (Cybersicherheit inkl. OTA und Netzwerkschutz), VDE-AR-N 4105 (Netzanschluss inkl. Grid Code und aktive Leistungsreduktion) sowie IEC 61851-24 (Fahrzeugkommunikation und Niederspannungsrichtlinie). Die Bidi-Wallbox ist bereits für den deutschen Markt zertifiziert und wird für Österreich, Schweiz, Frankreich und UK noch im Jahr 2026 zertifiziert. Weitere Länder folgen.Zitate:Thomas Raffeiner, CEO & Gründer The Mobility House"Mit der ChargeLine BiDi schließen wir einen weiteren Baustein unseres Ökosystems: Was wir mit FlexibilityAggregator und FlexibilityTrader über Jahre an den Energiemärkten aufgebaut haben, bringen wir nun direkt an die Wand des Endkunden und erschließen erstmals auch das eigene Zuhause als Wertquelle. Vom Energiemarkt bis in die Garage: alles aus einer Hand."Jörg Heuer, CEO & Co-Gründer von EcoG"Wir zeigen hier das perfekte Zusammenspiel deutscher Software-Expertise von EcoG und Systemkompetenz von The Mobility House um im Bereich der Ladetechnologie zusammen mit der deutschen Autoindustrie den Standard im bidirektionalen Laden zu setzen", sagt Jörg Heuer. "Mit EcoG OS liefern wir das digitale Rückgrat für eine Wallbox, die nicht nur extrem kompakt und preiswert ist, sondern durch unsere Software-Updates auch über Jahre hinweg up-to-date bleibt."Über EcoGEcoG ist ein führendes B2B Technologieunternehmen für EV Ladeinfrastruktur mit Standorten in München, Detroit (USA) und Pune (Indien). Das Unternehmen stellt u.a. Referenzdesigns und ein standardisiertes Betriebssystem für Ladeinfrastruktur zur Verfügung und bietet eine der weltweit am schnellsten wachsenden Plattformen für Hersteller von Schnellladesäulen. Mit der EcoG OS-Plattform können Hersteller Ladeinfrastruktur effizient herstellen und Betreiber ihre Ladeparks in Geschäftsprozesse optimiert integrieren - von PKW-Flotten bis hin zu großen Logistik- und Lkw-Ladehubs. EcoG ist Technologieführer mit über 25.000 Systemen weltweit im Einsatz und treibt die Standardisierung u.a. für Bidirektionales- & Megawatt-Laden an, wurde mit dem Deutschen Innovationspreis ausgezeichnet und hält rund 15 Prozent Marktanteil in Europa und 11 Prozent in Indien. Zu den Kunden zählen unter anderem Siemens, ABB, Valeo und Dover Fueling Solutions - der größte Ausrüster von Tankstellen in den USA - sowie weitere internationale Partner.Über The Mobility HouseThe Mobility House gestaltet die Energie- und Mobilitätszukunft. Das 2009 gegründete Technologieunternehmen ist weltweit an den Standorten München, Zürich, London, Paris, Singapur und Belmont (CA) aktiv. Über die Geschäftsbereiche The Mobility House Energy, The Mobility House Solutions, The Mobility House Charging und The Mobility House North America begleitet The Mobility House seine Kund:innen und Partner von der Einführung in die Elektromobilität bis zur Vermarktung von Flexibilität auf den Energiemärkten. Unsere Technologieentwicklungen FlexibilityAggregator, FlexibilityTrader und ChargePilot bilden das Fundament unserer Lösungen, die den Ausbau erneuerbarer Energien fördern, das Stromnetz stabilisieren und Elektromobilität kostengünstiger machen. Weitere Informationen: mobilityhouse.com.Über EVTECHZhejiang EVTECH Co., Ltd. (Börsennotierung: Shenzhen Stock Exchange, 301607.SZ) ist ein führender chinesischer Tier-1-Automobilzulieferer und nationaler High-Tech-Champion mit Spezialisierung auf Hochvolt-Energiesysteme für Elektrofahrzeuge. Das 2011 gegründete Unternehmen entwickelt und produziert On-Board-Charger (OBC), DC/DC-Wandler sowie integrierte Fahrzeugstromsysteme für die Serienproduktion globaler Automobilhersteller. Mit Fertigungsstandort in Anji/Huzhou sowie F&E-Zentren in Hangzhou und Xi'an beschäftigt EVTECH mehrere tausend Mitarbeitende und zählt zu den umsatzstärksten unabhängigen OBC-Anbietern Chinas. Zu den Kunden gehören namhafte OEMs wie Renault, Stellantis, NIO, XPeng, Xiaomi und Leapmotor. EVTECH ist CNAS-zertifiziert und erfüllt die Qualitäts- und Sicherheitsstandards ISO 27001 und ISO 45001 sowie A-SPICE für automotive Elektronikentwicklung.Pressekontakt:EcoGMirjam Laubenbachermirjam@ecog.ioThe Mobility HouseThomas SchneiderThomas.Schneider@mobilityhouse.comOriginal-Content von: EcoG GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170251/6299345