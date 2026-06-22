Weil Chinas Regierung und große Hersteller nicht mit dem Aufbau eines geordneten Recycling- und Entsorgungssystems für die in Elektroautos verbauten Batterien hinterherkommen, zieht das Folgen nach sich. Von seinem Elektroauto wollte sich Wang Lei nun endlich verabschieden.Â Der 39-Jährige hatte das Auto 2016 gekauft, als Elektroautos in Peking noch als Experiment galten. Es war ein kompaktes Modell einer chinesischen Marke. Die Subventionen waren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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