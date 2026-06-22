Die IT-Sicherheitsforscherin "Bobdahacker" hat sich laut eigenen Angaben relativ einfach Vollzugriff auf das Fifa-Netz verschafft. Damit hätte sie den WM-Livestream manipulieren können. Die Fifa war aber nicht erreichbar. Das FBI musste ran. Als "ethische Hackerin" bezeichnet sich die IT-Sicherheitsforscherin "Bobdahacker" in ihrem eigenen Blog. Die Hackerin hat in den vergangenen Jahren schon mehrmals erfolgreichen Angriffen auf Firmenplattformen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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