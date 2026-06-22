Hermann Hübner befasst sich aktuell mit KI-basierten Lösungen und deren praxisnaher Integration in die Prozesse von Maklern und Versicherern. In diesem Zusammenhang stellt er die Frage, ob der Maklermarkt im Jahr 2026 überhaupt noch die Maklerportale der Versicherer benötigt. Ein Artikel von Hermann Hübner, vormals Vorstandsvorsitzender der VEMA. Er widmet sich seit 2026 bei versicherungsmarkt.de neuen, zukunftsorientierten Geschäftsfeldern.Seit vielen Jahren investieren Versicherer erhebliche Ressourcen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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