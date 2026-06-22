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22.06.2026 13:33 Uhr
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PTA-News: ADX Energy Ltd.: Gasbohrung Hochfeld-1 testet positiv - Förderrate und Druck "vielversprechend" - Ergebnisse "wirtschaftlich attraktiv"

DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Gasbohrung Hochfeld-1 testet positiv - Förderrate und Druck "vielversprechend" - Ergebnisse "wirtschaftlich attraktiv"

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ADX Energy Ltd.: Gasbohrung Hochfeld-1 testet positiv

Förderrate und Druck "vielversprechend" - Ergebnisse "wirtschaftlich attraktiv"

Gasfund Hochfeld-1 in OÖ

[ Fotos ]

Frankenmarkt (OÖ) (pta000/22.06.2026/13:00 UTC+2)

Die ADX-Bohrung HOCH-1 in der oberösterreichischen Gemeinde Frankenmarkt liefert hochwertiges Erdgas in einer wirtschaftlich attraktiven Förderrate. Die ersten Bohrlochtests in der oberen Hall-Formation (in 1465 m Tiefe) ergaben einen Zufluss von 2,7 Millionen Kubikfuß Erdgas pro Tag bei einem Fließdruck von 65 bar. In der ersten von zwei Testphasen werden vier Zonen analysiert, in denen Erdgas erhofft wird.

ADX Chairman Ian Tchacos interpretiert die Ergebnisse aus dem ersten getesteten Sandsteinintervall des Gasvorkommens Hochfeld als "vielversprechend". Die Förderrate dieses Reservoirs allein sei angesichts der aktuellen europäischen Gaspreise von 42 Euro pro MWh und der steigenden Nachfrage nach lokalem, sauberen Methan-Gas "wirtschaftlich attraktiv".

Stabile wasserfreie Gasförderrate

In der ersten getesteten Zone wurde über einen Zeitraum von 11 Stunden eine "stabile, wasserfreie Gasförderrate von 2,7 Millionen Kubikfuß pro Tag" gemessen. Das entspricht 76.000 Nm(3)/d oder 450 Barrel Öläquivalent. Die Testförderung wurde über eine Testanlage mit einer Drossel von 6,3 mm Durchmesser geführt, bei einem stabilen Fließdruck von 65 bar.

Die Bohrung wurde sodann für die dreiwöchige Druckaufbaumessung eingeschlossen, um mit diesen Daten in weiterer Folge die Gasreserven zu ermitteln. Die Förderrate und der Förderdruck seien jedenfalls sehr vielversprechend und deuten auf einen guten Zufluss des Reservoirs hin, so Tchacos. Der Fließtest des ersten Intervalls ist damit abgeschlossen.

Bohrlochtests in zwei Phasen

Die Bohrung HOCH-1 hat bis zu acht dünne Sandsteinintervalle in der Hall-Formation zwischen 1465-1617 m Tiefe angetroffen, die sich als "wirtschaftlich rentable Gasvorkommen" herausstellen könnten. Die Bohrlochtests erfolgen in zwei Phasen. Die erste Phase konzentriert sich auf die obere Hall-Formation, die zweite auf die untere "Base-Hall"-Formation.Die erste Phase umfasst die Untersuchung von bis zu vier Intervallen. Die Sandsteinschichten werden nacheinander perforiert und die Zuflussleistung bestimmt.

HOCH-1 ist das erste von drei relativ seichten Erdgas-Prospekten in Oberösterreich, für die alle montan- und naturschutzrechtlichen Genehmigungen vorliegen. Die Bohrung hat am 16. April begonnen und erreichte am 9. Mai eine Tiefe von 1.685 Metern. Sie zielt auf Gaslagerstätten in geringen Tiefen (miozäne Sandsteine) der Hall-Formation ab. Das Prospektionsgebiet weist ein mittleres Ressourcenpotenzial von 8,0 Mrd. Kubikfuß (226 Mio. Kubikmeter) Erdgas und ein mögliches Potenzial von 17,3 Mrd. Kubikfuß (knapp 500 Mio. m3) auf.

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ) und verfügt über zwei Lizenzgebiete im Ausmaß von rund 1100 km2. Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten blicken auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurück. http://www.adx-energy.com

Originalaussendungen:

ADX Energy vom 18. Juni https://www.pressetext.com/news/20260618013 ADX Energy vom 22. Juni https://www.pressetext.com/news/20260622006

Dr. Wilfried Seywald | seywald@tsp.at | 0699-18114006 | office@adx-energy.at

(Ende)

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Aussender:      ADX Energy Ltd. 
           Ölzeltgasse 3/8 
           1030 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   DI Paul Fink 
Tel.:         +43 (0)676 6893465 
E-Mail:        paul.fink@adx-energy.at 
Website:       www.adx-energy.com 
ISIN(s):       AU000000ADX9 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX 
Weitere        Australian Securities Exchange (ASX), Sydney 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782126000170 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2026 07:00 ET (11:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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