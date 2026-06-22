EQS-Ad-hoc: Aumann AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

Aumann erhöht Erwerbspreis des Aktienrückkaufangebots auf 17,80 € je Aktie



22.06.2026 / 13:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR



Aumann erhöht Erwerbspreis des Aktienrückkaufangebots auf 17,80 € je Aktie



Beelen, 22. Juni 2026



Vorstand und Aufsichtsrat der Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) haben heute gemäß Ziffer 5.1 der Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebot ("Aktienrückkauf") eine Erhöhung des Angebotspreises auf 17,80 € je Aktie beschlossen. Alle weiteren Bedingungen des Aktienrückkaufs bleiben unverändert.



Am 05. Juni 2026 beschlossen Vorstand und Aufsichtsrat einen Aktienrückkauf von insgesamt bis zu 1.291.704 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Aumann AG zum Preis von 16,50 € je Aktie. Die Konditionen wurden auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.aumann.com/investor-relations/aktienrueckkauf sowie im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht.



Mit der Erhöhung des Erwerbspreises soll das Aktienrückkaufangebot auch nach der deutlichen Aktienkursentwicklung seit Angebotsveröffentlichung für alle Aktionäre attraktiv gehalten werden. Gleichwohl verfügt das Unternehmen über ausreichende finanzielle Mittel für weiteres Wachstum und Unternehmenszukäufe.





Mitteilende Person: Jan-Henrik Pollitt, CFO



Aumann AG

Dieselstraße 6

48361 Beelen

Deutschland

Tel +49 2586 888 7800

Fax +49 2586 888 7805

ir@aumann.com

www.aumann.com



Vorstand

Sebastian Roll (CEO)

Jan-Henrik Pollitt (CFO)



Aufsichtsrat

Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)

Christoph Weigler

Dr.-Ing. Saskia Wessel



Registergericht

Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399



Ende der Insiderinformation



22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News