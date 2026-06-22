Obwohl Android 17 vorab in einer Beta getestet wurde, haben sich Fehler in den offiziellen Release eingeschlichen. Zahlreiche User:innen berichten von unterschiedlichsten Problemen nach dem Update. Android 17 ist seit einigen Tagen für eine Reihe von Pixel-Smartphones verfügbar. Den Rollout beginnt Google wie üblich mit seinen eigenen Geräten, bevor dann auch andere Hersteller das große Update bereitstellen. Eigentlich sollte das Update für Pixel-User:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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