Brüssel (www.anleihencheck.de) - Das Wachstum verlangsamt sich, so Nadège Dufossé, Global Head of Asset Allocation bei Candriam.Das Wachstum verlangsame sich. Die Verbraucher würden wählerischer. Dennoch steige die Nachfrage nach strategischen Vermögenswerten weiter an. Chips, Rechenzentren, Strom, Kupfer, Verteidigungsgüter und Energieinfrastruktur erzählten dieselbe Geschichte: Ein Teil der Wirtschaft wolle von allem mehr - und zwar sofort. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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