Der britische Stromanbieter Octopus Energy und der chinesische Batterieriese CATL haben ein Joint Venture namens "Swaptopus" gegründet, um den europäischen Güterkraftverkehr zu elektrifizieren. Ziel der Partnerschaft ist der Aufbau eines europaweiten Netzwerks von Batteriewechsel-Stationen für Elektro-Lkw. Beide Partner haben das gemeinsame Vorhaben am Montag auf dem Energy Tech Summit in London vorgestellt, der Hausmesse von Octopus Energy. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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