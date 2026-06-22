Die Ferrari-Aktie hat ihre Erholung zuletzt zwar sauber vorangetrieben, doch am Widerstandsbereich rund um 324 € war erneut Schluss. Damit bleibt der Luxusautobauer charttechnisch spannend, aber nicht befreit. Nach dem Wechsel vom Wochen- in den Tageschart zeigt sich nun: Die kurzfristige Aufwärtstrendlinie muss halten, sonst droht der nächste Rücksetzer. Nochmals Schwung holen Nach der vorherigen Korrektur vom Allzeithoch hatte die Ferrari-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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