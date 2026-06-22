Mit einem Kursverlust von -3% hält die Volkswagen-Aktie am Montagvormittag die rote Laterne im DAX ganz fest in der Hand und fällt damit auf den tiefsten Stand seit August 2010. Ist das Papier des größten europäischen Autokonzerns auf seinem 15-Jahrestief einen Kauf wert oder drohen noch tiefere Kurse? Die Fetzen fliegen auf der HV Ende letzter Woche fand die 66. ordentliche Hauptversammlung von Volkswagen statt und wie in den letzten drei Jahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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